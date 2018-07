15-Jährige Fußballerin Livana Russo aus Kassel hat den Torriecher

Kassel. Sie ist ein großes Fußball-Talent. Livana Russo aus Kassel spielt für die TSG Wilhelmshöhe und hat als C-Jugendliche bei den B-Juniorinnen die Torjägerkanone geholt.

Eigentlich hätte Livana Russo noch ein Jahr bei den C-Juniorinnen der TSG Wilhelmshöhe spielen können. Aber nachdem die Fußballerin in der vorherigen Saison die Torjägerkanone mit 32 Treffern gewonnen hatte, beförderten ihre Trainerinnen sie direkt zu den B-Juniorinnen. Das Resultat: In 15 Liga-Spielen schoss Russo 23 Tore und schnappte sich erneut die Trophäe der besten Schützin – obwohl die 15-Jährige das Küken der Mannschaft ist. Für ihre Leistungen erhielt die junge Durchstarterin eine besondere Auszeichnung. Sie wurde zur Kapitänin gewählt.

Dabei wollte 1,65 Meter große Russo zunächst nicht bei den B-Juniorinnen spielen: „Ich kannte die Mannschaft nicht und hatte Angst, nicht mithalten zu können“, sagt sie. Diese Zweifel legten sich schnell. Bereits im ersten Testspiel traf das große Talent.

In sechs Monaten soll der nächste Schritt folgen. Dann wird Russo 16 Jahre alt und darf sich bei den Damenmannschaften beweisen. Seit einem Jahr trainiert sie regelmäßig bei den Erwachsenen mit. Die Einheiten waren zu Beginn sehr ungewohnt: „Der Körpereinsatz ist viel höher. Es dauerte eine Zeit, bis ich mich daran gewöhnt hatte.“

Den körperlichen Nachteil macht Russo mit ihrer starken Technik und Schnelligkeit wett. Zu ihren weiteren Stärken gehöre der Torabschluss. Ihre Kondition sei nicht so ausgeprägt. Lauftraining bereite ihr wenig Freude. „Mir macht es nur Spaß, wenn ein Ball im Spiel ist. Dann könnte ich jeden Tag laufen“, sagt die Kasselerin, die ab diesem Schuljahr die zehnte Klasse der Reformschule in Wilhelmshöhe besucht.

Fast täglich klebt ein Ball an ihrem Fuß. Russo trainiert mehrmals pro Woche. An einem freien Tag kickt sie mit Freundinnen oder ihrem Bruder. Giuliano spielt bei der Wilhelmshöher D-Jugend. Der Zwölfjährige sieht in seiner Schwester sein fußballerisches Vorbild – vor allem in den technischen Fähigkeiten. Russo ist technisch so stark, weil sie schon von Kindesbeinen an gegen Fußbälle trat. „Seit Livana stehen kann, hat sie mit ihren Cousins oder ihrem Vater gekickt“, sagt Mutter Nina. Ihr Vater Vincenzo habe das Talent seiner Tochter früh erkannt.

Auch Vereine höherer Spielklassen sehen ihre Fähigkeiten. Angebote hat sie bisher abgelehnt: „Meine Mannschaft ist fast wie eine Familie für mich“, sagt Russo. Sie will in der kommenden Spielzeit lieber mit der TSG die Meisterschaft gewinnen. Auch für die Zukunft hat sich Russo hohe Ziele gesteckt: „Ich will mit der Damenmannschaft irgendwann in die Hessenliga aufsteigen“. Ihre Tore werden bei der Aufstiegsmission sicherlich helfen.