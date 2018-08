3:2 - Lohfelden muss gegen Hadamar am Ende noch zittern

Lohfelden. Das wurde noch mal richtig knapp. Nach 3:0-Führung hat Fußball-Hessenligist FSC Lohfelden einen am Ende doch verdienten 3:2 (2:0)-Sieg gegen Hadamar gefeiert.

Puh. Tief durchatmen. Oder wie es Alfons Noja ausdrückte: „Die letzten fünf Minuten haben sich angefühlt wie fünf Stunden.“ Er sei fix und fertig, sagte der Trainer des FSC Lohfelden nach dem ersten Saisonsieg des Fußball-Hessenligisten. Was der neue Coach damit meinte: Trotz deutlicher Überlegenheit bis zur 65. Minute und einer verdienten 3:0-Führung mussten die Lohfeldener den 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Hadamar am Ende ins Ziel retten.

Eigentlich unerklärlich. Vor 250 Zuschauern im Nordhessenstadion bestimmte der Gastgeber sofort das Geschehen. Der FSC stand kompakt, kam schnell hinter den Ball und zwang den Gegner zu Fehlern. „Wir haben klasse verteidigt, und nach Ballgewinn haben wir gut umgeschaltet“, sagte Okan Gül, der einen Sahnetag erwischte. Fast alle gefährlichen Aktionen liefen über den Techniker. Zudem steuerte der 26-Jährige selbst zwei Treffer zum Sieg bei, was er auf bemerkenswerte Weise kommentierte. Gül sagte: „Ich durfte meinen Fuß dahin halten.“

Nun ja, bescheiden ist er. Seinem Tor zum 2:0 ging ein wunderbares Dribbling voraus. Der Lohfeldener ließ drei, vier Gegenspieler alt aussehen und narrte Hadamars Torwart Leon Hasselbach (43. Minute). FSC-Verteidiger Mounir Boukhoutta hatte die Aktion nach einer halsbrecherischen Rettungstat eingeleitet. Auch Güls zweiter Treffer zum 3:0 (63.) fiel nicht wirklich in die Kategorie Abstauber. Herrlich vorbereitet von Moritz Meuser und Enis Salkovic, verwandelte Gül trocken aus zehn Metern.

Lob bekam der quirlige Mittelfeldspieler vom Trainer. Noja verriet, was er seinem Spieler in der Halbzeitpause gesagt hat: „Wenn du im Spiel bist, sind wir im Spiel.“ Darüber hinaus habe sich Gül in der Trainingswoche nicht hängen lassen und eine vorbildliche Reaktion gezeigt, sagte der FSC-Trainer. Am vergangenen Samstag im Derby gegen den KSV Hessen musste Gül 90 Minuten lang zuschauen. Klar sei er sauer gewesen, sagte der Fußballer: „Aber ich habe dann richtig Gas gegeben.“

Zum Glück für die Lohfeldener, die durch einen gefühlvoll gechippten Heber von Nasuf Zukorlic am Sonntag in Führung gingen (9.). Basierend auf einer aggressiven Deckung und angetrieben vom spielfreudigen Gül, erarbeiteten sich die Gastgeber Chance um Chance. Allein Zukorlic hätte seinem ersten Tor noch zwei weitere folgen lassen können, ja sogar müssen. Die Gäste aus Mittelhessen hingegen versprühten in der ersten Hälfte nicht den Hauch von Gefahr.

Das sollte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs auch nicht ändern. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, sagte Gül. Und als er das 3:0 markierte, schien die Entscheidung gefallen. Zu harmlos agierte Hadamar. Zu souverän trat Lohfelden auf. Bis zur 68. Minute. Da gab’s ein Missverständnis zwischen FSC-Keeper Tobias Orth und Innenverteidiger Dominik Klein – und Nutznießer Jann Bangert verkürzte für Hadamar auf 1:3.

Kurz danach musste Noja die Abwehr umstellen, und wie das manchmal so ist im Fußball: Plötzlich schlich sich Unsicherheit ein, Hadamar bekam die zweite Luft und schaffte dank Jerome Zey sogar den 2:3-Anschluss (86.). Was folgte, war großes Zittern und aufopferungsvoller Einsatz. Den passenden Schlusssatz lieferte Okan Gül: „Wir haben es unnötig spannend gemacht.“