89ers stehen im Heimspiel vor hoher Hürde

Kassel. Weil es am vergangenen Wochenende nicht zu einem Sieg gegen Bitburg reichte, wollen die EJ Kassel 89ers nun unbedingt gegen Hessenliga-Tabellenführer ESC Darmstadt punkten. Das Derby findet am Sonntag, 18.30 Uhr, in der Kasseler Eissporthalle statt.

„Das wird eine schwere Aufgabe“, sagt Stürmer Sascha Schardt. Das Hinspiel in Darmstadt haben die 89ers mit 0:2 verloren. Aber das Team von Trainer Matthias Kolodziejczak ist gut besetzt und geht voll motiviert in die Partie. Obwohl der Abstand auf den Tabellenersten und -zweiten gewachsen ist, ist für die 89ers als Tabellendritter noch alles drin: „Alle Spiele müssen erst mal gespielt werden“, sagt Schardt. Noch steht eine Ligentagung aus, in der entschieden wird, in welchem Modus nach der Hauptrunde weitergespielt wird. Am wahrscheinlichsten erscheint eine Playoff-Runde der ersten vier Teams. Dafür kämpft Kassel am Sonntag um eine gute Ausgangsposition und hofft bei freiem Eintritt auf die Unterstützung vieler Zuschauer. (ca) Foto: Wagener/nh