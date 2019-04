9000 Kilometer Anreise: Drei Japaner nehmen am Schalke-Camp beim VfL Kassel teil

Nicht zum ersten Mal war die Knappenschule des FC Schalke 04 mit einem Fußballcamp in der Region zu Gast. In den vorigen Tagen wurde dieses beim VfL Kassel veranstaltet. Unter den Teilnehmern war diesmal auch ein Trio, das eine besonders weite Anreise und großen Aufwand auf sich genommen hatte, um am Hochzeitsweg zumindest an zwei von drei Tagen dabei zu sein. Denn Rio, Knetsugu und Eita kommen aus Japan. Was war denn da los?

Von Dienstag bis Donnerstag herrschte auf dem Platz der Kirchditmolder ein regeres Treiben als sonst. Knapp 100 Kinder – zwischen sieben und 15 Jahre alt – wurden vom zwölfköpfigen Schalker Team trainiert und betreut. Acht Trainer, darunter ein Torwarttrainer, beschäftigten sich mit dem Nachwuchs.

Die Teilnahme der drei Jungen aus Japan kam nicht zufällig zustande. Die Königsblauen betreiben auch Camps in Japan und China. Das Trio hatte sich im Heimatland durch gute Leistungen für ein Camp in Deutschland qualifiziert. Somit kamen die drei Elfjährigen aus der Stadt Yamanashi in der Nähe von Tokio nach Kassel.

Am Dienstag landeten sie morgens in Frankfurt, fuhren dann nach Gelsenkirchen und kamen am frühen Mittwochmorgen in Kassel an. „Trotz Reisestrapazen und Jetlag haben sie sich ganz enthusiastisch zwei Tage lang voll reingehängt und das auch sportlich super gemacht“, sagt Mario Grevelhörster aus dem Organisationsteam der Knappenschule. Begleitet wurden sie von ihrem Trainer, ein Dolmetscher war ebenso vor Ort. Gern hätten sich Rio, Knetsugu und Eita etwas von Kassel angeschaut, doch dazu blieb keine Zeit.

Bereits am Donnerstagnachmittag reisten die japanischen Jungs weiter zum Oberligaspiel der Schalker U 23 beim SV Schermbeck. Gestern stand dann eine Besichtigungstour durchs Ruhrgebiet an, heute besuchen sie das Bundesligaspiel Schalke gegen Hoffenheim. Ehe sie am Sonntag – um viele Eindrücke reicher und sportlich verbessert – in die Heimat zurückkehren.