Kasseler Fotograf Alibek Käsler hat die Weltelite im Fokus

Im Einsatz am Beckenrand: Der Kasseler Sportfotograf Alibek Käsler hat als ehemaliger Leistungsschwimmer einen besonderen Blick auf das WM-Geschehen im südkoreanischen Gwangju. Am Sonntag ist seine Mission bei der Weltmeisterschaft beendet.

In dieser Region ist Alibek Käsler vor allem Handballfreunden ein Begriff – er begleitet als MT-Fotograf den Bundesligisten Melsungen praktisch auf Schritt und Tritt.

Doch der 31-Jährige verfolgt auch das Geschehen einer anderen Sportart mit besonderem Interesse: Schwimmen. Der Wahl-Kasseler fotografiert für das Swimsport-Magazin und das Portal Swimsport-News, und so berichtet er zurzeit von der Weltmeisterschaft in Gwangju/Südkorea.

Als ehemaliger Leistungsschwimmer, der 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen in der 4 x 100 m-Freistil-Staffel am Start war, hat der aus Würzburg stammende Käsler durchaus einen besonderen Blick auf die Leistungen der Athleten im Becken. „Ich kenne etliche deutsche Teilnehmer seit zehn, 15 Jahren, das sind alles lockere Typen“, betont Käsler.

2007 wurde er zum deutschen Jugendsportler des Jahres gekürt. In den Sprint- und Rückendisziplinen war er zu Hause, ehe er sich vom Spitzensport verabschiedete und sich auf seine berufliche Laufbahn konzentrierte. Er studierte Medienkommunikationswissenschaften.

+ Schnappschuss: Dieses Foto des Luxemburgers Julien Henx gelang Alibek Käsler in Gwangju. © Alibek Käsler

Nun erlebt er Schwimmwettkämpfe aus einer anderen Perspektive. Er ist im Pulk der Pressefotografen und zückt die Kamera, wenn die Weltelite um Medaillen kämpft. Die Zeit in Korea bietet ihm die Möglichkeit, interessante Eindrücke zu sammeln. Die Menschen bezeichnet er als „super-nett“, schon der Empfang am Flughafen sei ausgesprochen herzlich gewesen. „Alle Koreaner wollen einem sofort helfen.“

Wenn Käsler am Sonntag wieder nach Deutschland reist, wird er aber auch an die teilweise schwierigen klimatischen Verhältnisse auf der Halbinsel zurückdenken. „In der Luft liegt eine unglaubliche Schwüle, die Situation ist nicht mit der Hitze in Deutschland zu vergleichen“, sagt Käsler. Es erinnert ihn ein bisschen an ein Trainingslager, das er zu seiner aktiven Zeit in Singapur absolvierte: „Da war es auch wie in den Tropen.“

Die Leistungen der deutschen Starter weiß er gut einzuordnen. „Der Verband steckt mitten im Umbruch. Die WM ist für unser Team nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio“, sagt der Ex-Schwimmer, „es ist aber durchaus eine gewisse Aufbruchsstimmung im Athletenlager zu spüren.“

Nach der Rückkehr nach Kassel wird Käsler seinen Fokus wieder auf die MT Melsungen richten.