„Alles hochfahren“

Eintracht-Trainer Jaissle will heute das i-Tüpfelchen setzen

+ Aufgedreht: Frederik Drönner ist bei der Eintracht ein Kandidat für die Anfangsformation. Foto: Fischer

Baunatal. Eines liegt Mirko Jaissle vor dem Saisonfinale am Herzen. „Ich wünsche mir für die Jungs, dass die Halle noch einmal richtig voll wird. Sie haben es sich mit ihren tollen Leistungen, die ihnen vorher keiner zugetraut hätte, absolut verdient“, erklärt der Trainer von Handball-Drittligist GSV Eintracht Baunatal vor dem Heimauftritt gegen die SG Schalksmühle-Halver am heutigen Samstag ab 19 Uhr in der Rundsporthalle.