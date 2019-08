Was war denn da los? Altherren-Fußballer der SF Fasanenhof verlieren 0:28

Dieses Auswärtsspiel hatten sich die Altherren-Fußballer der SF Fasanenhof Kassel anders vorgestellt. Am Ende setzte es eine 0:28-Niederlage.

Als am vergangenen Freitag Schiedsrichter Wissam Awada um 20.20 Uhr die Kreisliga-A-Partie bei der SG TSV Wolfsanger/SV 06 Kassel abpfiff, war die Niederlage der Fasanenhöfer besiegelt. Mit 0:28!

Nun gibt es zwar im Nachwuchsfußball hin und wieder Ergebnisse im zweistelligen Bereich, aber eine Niederlage in dieser Größenordnung ist dann doch so ungewöhnlich, dass wir nachfragten: „Was war denn da los?“

Die erste Spurensuche im Internet fördert wichtige Indizien zu Tage: Die neu formierte Fasanenhöfer Mannschaft war mit neun Spielern angereist. Was man bei „fussball.de“ nicht nachlesen kann, ergänzt dann bei telefonischer Nachfrage Fasanenhofs Spielertrainer Bekir Tutulmaz: „Einige unserer Spieler waren noch im Urlaub, aber wir wollten unbedingt spielen. Wir haben einfach Spaß am Spiel und freuen uns über den persönlichen Kontakt mit anderen Fußballern. Dieser Austausch ist uns wichtiger als Punkte“, sagt der 49-jährige Kasseler Bauleiter, der in der zweiten Halbzeit auch noch hinnehmen musste, dass Zekeriye Merik veletzungsbedingt ausfiel. „Trotzdem haben die Fasanenhöfer mit acht Spielern durchgehalten. Das ist aller Ehren wert, zumal wir fünf stärkere Spieler aus unserer zweiten Mannschaft im Einsatz hatten“, sagt Patrick Gerke, Abteilungsleiter bei der SG Wolfsanger. Genauso sieht das auch Matthias Hildebrandt, zweiter Vorsitzender bei den Fasanhöfern: „Das war nicht leicht für unsere Mannschaft, aber sie haben die Fahne bis zuletzt hochgehalten.“

Und das obwohl bei der auf 80 Minuten angelegten Altherrenpartie im Durchschnitt alle zwei Minuten ein Tor fiel. „Wenn man sieht, dass allein Wolfsangers Stefan Klier neun Tore erzielt hat, muss man schon staunen“, ergänzt Michael Stahl, Trainer des Liga-Konkurrenten SSV Witzenhausen. „Stark, dass die mit neun Mann da überhaupt hingefahren sind“, zollt Stahl den Fasanenhöfern Respekt, macht sich aber auch Gedanken über die weitere Saison: „Übernächstes Wochenende haben wir ein Heimspiel gegen Fasanehof. Hoffentlich treten die überhaupt noch an“, macht er sich etwas Sorgen.

Stahls Befürchtungen sind allerdings völlig unbegründet, wie Fasanenhof-Trainer Bekir Tutulmaz klarstellt: „In zwei Wochen sind wir hoffentlich wieder komplett. Außerdem suchen wir immer noch neue Spieler, die uns unterstützen wollen. Ansonsten bleibt für uns das Spiel am wichtigsten, auch wenn wir wohl kaum Meister werden. Wir wollen auf alle Fälle antreten.“