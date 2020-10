Amateurfußball live: Das erste Tor fällt in Heiligenrode

Wie steht es aktuell auf den Plätzen in Stadt und Kreis Kassel? Erstmals bieten wir heute einen Liveticker-Sammler aus dem Amateurfußball an. Los geht‘s um 14.45 Uhr.

Es ist eine Premiere, die wir bei Interesse weiter ausbauen wollen. Unter anderem finden Sie heute in diesem Ticker Spielstände des Verbandsliga-Derbys Türkgücü - CSC 03 Kassel, von sieben Spielen aus der Gruppenliga und der Partie Tuspo Nieste - FC Bosperus in der Kreisoberliga.

Liga Partie Pausenstand Endstand Verbandsliga Türkgücü - CSC 03 Kassel Gruppenliga SV Kaufungen - TSV KS-Wolfsanger BC Sport KS - FSV Wolfhagen TSV Heiligenrode - FSV Bergshausen FSK Vollmarshausen - SG Calden/​Meimbr. TSV Rothwesten - VfL Kassel OSC Vellmar II - SG Klei./Hun./Doh. Eintracht Baunatal - Felsberg/Lohre/N-v Melsunger FV - TSV Wabern 1. FC Schwalmstadt - TSV Hertingshausen Kreisoberliga Tuspo Nieste - FC Bosporus

+++ Kreisoberliga: Der FC Bosporus legt in Nieste nach. Diart Ejupi (10.) erhöht auf 2:0.

+++ Gruppenliga: Der nächste Treffer in Schwalmstadt, erneut schlagen die Gäste zu. Fabian Reuter erhöht für Hertingshausen in der 9. Minute auf 2:0.

+++ Gruppenliga: Auch in Melsungen liegen die Gäste vorn. Johannes Kördel (9. Minute) trifft freistehend aus zehn Meter für Wabern, nach dem die Melsunger Abwehr gleich mehrere Fehler gemacht hat.

+++ Kreisoberliga: Der FC Bosporus erwischt in Nieste einen guten Start - und liegt durch den Treffer von Nahom Ghebrekidus (3. Minute) mit 1:0 in Führung.

+++ Gruppenliga: Und das nächste Auswärtsteam liegt vorn: Christian Döhne trifft für Hertingshausen (4. Minute). Der TSV führt 1:0 in Schwalmstadt.

+++ Gruppenliga: Das ging schnell. Das erste Tor in unserem Liveticker ist gefallen: Tjarde Bandowski bringt die FSV Bergshausen in Heiligenrode in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung.

+++ Los geht es jetzt auch auf der Langenbergkampfbahn, wo Tabellenführer Eintracht Baunatal den Dritten Felsberg/Lohre/N-V. empfängt.

+++ Erste Spiele gab es bereits am Samstag. In der Verbandsliga beispielweise musste der OSC Vellmar auf seinem Weg Richtung Tabellenspitze einen herben Rückschlag hinnehmen. Gastgeber Weidenhausen gewann 4:2. Die Gastgeber führten zur Pause 2:0.

+++ Neben den Paarungen, die wir vorbereitet haben, bemühen wir uns natürlich auch, Infos von anderen Plätzen zu teilen

+++ Generell gilt aber: Dieses Angebot ist ein erster Versuch, den wir schon länger im Kopf haben, das wir auch ausbauen wollen, wenn die Resonanz das möglich macht. Eure Anregungen, eure Wünsche, eure Kritik sind dabei wichtig für uns. Also schreibt uns gern an Sportredaktion@hna.de

+++ Warum machen wir das? Natürlich ist Corona einer der Gründe, dass wir dieses Angebot jetzt starten. Der Gang auf den Sportplatz ist leider erschwert. Für die, die lieber zuhause bleiben, aber auch für die, die am Platz stehen und wissen wollen, wie es bei der Konkurrenz steht, gibt es hier den Sammler quer durch die Ligen

+++ Wir halten euch bei der ersten Ausgabe des neuen Angebotes vor allem über die Spiele auf dem Laufenden, die ihr oben aufgelistet seht. Auf diesen Sportplätzen haben wir eigene Mitarbeiter oder fleißiger Helfer der Vereine, die uns immer dann informieren, wenn entscheidende Szenen passieren

+++ Hallo und willkommen bei der Premiere unseres Livetickers aus dem heimischen Amateurfußball

