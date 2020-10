Amateurfußball live: Lichtenau führt beim CSC 03 Kassel, KSV Baunatal gleicht aus

Wie steht es auf den Plätzen in Kassel und der Region? Zum zweiten Mal bieten wir heute einen Liveticker-Sammler aus dem Amateurfußball an. Los geht‘s um 14.45 Uhr.

Nach der Premiere vor einer Woche finden sie zahlreiche Live-Ergebnisse aus Hessenliga, Verbandsliga, Gruppenliga und Kreisoberliga in diesem Ticker.

Liga Partie Ergebnis (gefettet= Endstand) Hessenliga FSV Fernwald - KSV Baunatal 1:1 Verbandsliga CSC 03 Kassel - Lichtenauer FV 0:1 SG Hombressen/Udenhausen - FSV Dörnberg 0:0 Gruppenliga SG Neuental/Jesberg - Eintracht Baunatal 0:1 TSV Hertingshausen - SG Kirchberg/Lohne 0:0 FC Homberg - 1. FC Schwalmstadt 0:1 FV Felsberg/Lohre/N-V - SC Edermünde 2:2 SG Klei./Hun./Doh. - TSV Rothwesten 3:1 VfL Kassel - Tuspo Grebenstein 1:2 TSV Zierenberg - TSV Heiligenrode 1:0 SV Kaufungen - FSV Wolfhagen 3:0 TSV Wolfsanger - SVA Weidenhausen II 1:1 Kreisoberliga SV Nordshausen - TSG Wilhelmshöhe 0:2

+++ Gruppenliga: Der Tuspo Grebenstein geht erneut beim VfL Kassel in Führung. Nach 72 Minuten sorgt ein Eigentor für Jubel bei den Gästen.

+++ Gruppenliga: Gleich zwei Platzverweise für den TSV Rothwesten: Nikolaj Eckhardt sieht wegen Foulspiels Rot, Ullrich Siewert wegen Reklamierens Gelb-Rot.

+++ Hessenliga: Baunatal gleicht aus - Fatih Üstün ist zur Stelle (64.).

+++ Gruppenliga: Wolfsanger erzielt das erste eigene Tor auf dem neuen Kunstrasen: Gianluca Urbano gleicht zum 1:1 aus (63.).

+++ Gruppenliga: Doppelschlag des SV Kaufungen: Erst trifft Marvin Steube mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 (56.), dann trifft Erik Morozov sehenswert von der Strafraumgrenze (59.). Ist das schon die Entscheidung oder kommt Wolfhagen zurück?

+++ Gruppenliga: Auch der SC Edermünde trifft und gleicht nach 61 Minuten aus. Felix Mertsch macht den Doppelpack perfekt und erzielt das 2:2.

+++ Gruppenliga: 1:0 für Eintracht Baunatal: Hendrik Bestmann köpft in der 56. Minute zur Führung ein.

+++ Gruppenliga: Tor für die SG Klei./Hun./Doh.! Jakub Swinarski erhöht nach 61 Minuten für die Hausherren gegen den TSV Rothwesten auf 3:1.

+++ Hessenliga: Der KSV Baunatal gerät kurz nach der Pause mit 0:1 in Rückstand: Erdinc Solak trifft für Fernwald nach 52 Minuten per Strafstoß.

+++ Gleiches gilt für die Spiele zwischen CSC 03 und Lichtenau sowie der SG Neuental/Jesberg gegen Eintracht Baunatal.

+++ Gruppenliga: Auch in Wolfsanger geht‘s weiter. Die zweite Halbzeit läuft.

+++ Gruppenliga: Die zweite Halbzeit läuft - und geht gut los für den VfL Kassel. Yannick Billing gleicht in der 47. Minute zum 1:1 aus.

+++ Gruppenliga: Im Topspiel der Gruppe 2 führen die Kaufunger zur Pause 1:0. In der intensiven Partie geht die Führung für den Spitzenreiter in Ordnung. Den Wolfhagern fehlen bislang die zündende Ideen.

+++ Verbandsliga: Halbzeit ist auch an der Kasseler Jahnstraße. Die Lichtenauer führen verdient mit 1:0. Die Gästen hatten mehr vom Spiel und die besseren Chancen.

+++ Gruppenliga: In Neuental sind in der Partie gegen den Spitzenreiter Eintracht Baunatal noch keine Tore gefallen. Auf dem schwer zu bespielenden Boden steht es dementsprechend 0:0.

+++ In der Frauen-Regionalliga ist Schluss: Der TSV Jahn Calden gewinnt 1:0 gegen Offenbach.

+++ Hessenliga: Auf den meisten Plätzen ist Halbzeit. So auch in der Hessenliga bei der Partie des KSV Baunatal in Fernwald. Dort sind noch keine Tore gefallen - es steht 0:0.

+++ Kreisoberliga: In der Kreisoberliga Hofgeismar/Wolfhagen liegt der Spitzenreiter SG Schauenburg komfortabel in Führung. Zur Pause steht es 4:0 gegen Espenau.

+++ Verbandsliga: Und da ist es, das erste Tor im Verbandsliga-Topspiel: Marius Jung trifft in der 41. Minute für Lichtenau.

+++ Gruppenliga: In Zierenberg ist Halbzeit: Der Gastgeber führt 1:0.

+++ Gruppenliga: Am Hochzeitsweg beim VfL Kassel führen die Gäste. Leon Ungewickel erzielt per Elfmeter das 1:0 (43.) für Grebenstein.

+++ Gruppenliga: Für den TSV Wolfsanger ist es am zwölften Spieltag das erste Heimspiel in dieser Saison. Nach dem Umbau des Sportplatzes ist das erste Tor aber den Gästen vorbehalten. Weidenhausens Torjäger Jerome Kirschner trifft in der 38. Minute zum 1:0. Es ist sein 15. Saisontreffer.

+++ Kreisoberliga: Doppelschlag für den Außenseiter: Beim Spitzenreiter Nordshausen führen die Wilhelmshöhe durch die Tore von Louis Lengemann (39.) und Noel Eisenberg (41.) mit 2:0.

+++ Gruppenliga: So schnell kann es gehen: Jetzt ist die SG Klei./Hun./Doh. wieder vorn. Thorben Rippel trifft in der 35. Minute zum 2:1.

+++ Gruppenliga: Ausgleich in Hundelshausen Für Rothwesten erzielt Mustafa Gökceoglu in der 32. Minute das 1:1.

+++ Gruppenliga: Nur noch 2:1 für Felsberg. Edermünde verkürzt durch einen Treffer von Felix Mertsch (28.).

+++ Gruppenliga: Jetzt nimmt das Topspiel der Gruppe 2 an Fahrt auf: Marvin Steube (23. Minute) trifft für Kaufungen zum 1:0. Bei seinem platzierten Schuss hat Wolfhagens Torwart keine Chance.

+++ Gruppenliga: Und jetzt fällt auch in Homberg der erste Treffer. Für Schwalmstadt erzielt David Stang (30.) das 1:0. Es ist das erste Tor einer Gästemannschaft in unserem Liveticker.

+++ Kreisoberliga: Richtig gut läuft es für Fortuna Kassel in der Kreisoberliga Kassel. Nach 27 Minuten führen die Fortunen bereits mit 4:0 gegen den SV Türkgücü Kassel II. Tom Zimmermann hat bereits dreimal getroffen.

+++ Bereits gestern hat der KSV Baunatal in der Hessenliga der C-Junioren den nächsten Erfolg gefeiert. Das 5:1 gegen Weilbach war der sechste Sieg im sechsten Saisonspiel. Na klar, die Baunataler bleiben der souveräne Tabellenführer.

+++ Wir schauen mal in die Frauen-Regionalliga: Da führt Mitte der zweiten Halbzeit der TSV Jahn Calden mit 1:0 gegen gegen Kickers Offenbach.

+++Gruppenliga: Doppelschlag in Felsberg: Marvin Moldenhauer (16.) legt direkt das 2:0 für die Hausherren nach.

+++ Gruppenliga: Dritter Treffer im Liveticker, zum dritten Mal für einen Gastgeber. Der FV Felsberg/Lohre/N-V liegt nach dem Tor von Anton Kajic (13. Minute) mit 1:0 gegen Edermünde vorn.

+++ Ein ruhiger Beginn, da schauen wir mal auf die Hessenliga der Frauen: Auch hier fiel gestern die Partie des KSV Hessen Kassel beim TSV Pilgerzell aus.

+++ Gruppenliga: Und auch bei der Partie der SG Klei./Hun./Doh. gegen den TSV Rothwesten gehen die Gastgeber in Führung. Getroffen hat in der siebten Minute der Führende der Torschützenliste. Özkan Beyazit erzielte seinen 15. Saisontreffer und das im zwölften Spiel.

+++ Verbandsliga: Ein Spiel gab es in der Verbandsliga gestern schon. Der SV Adler Weidenhausen gewann in Körle 3:0 und übernahm die Tabellenführung.

+++ Gruppenliga: Und da ist das erste Tor gefallen: Ante Grgic trifft für Zierenberg per Foulelfmeter in der zweiten Minute. Zuvor hatte Heiligenrodes Torhüter Frank Zierenbergs Ohms gefoult.

+++ Verbandsliga: Auch an der Kasseler Jahnstraße hat jetzt das mit Spannung erwartete Topspiel der Verbandsliga zwischen dem CSC 03 und dem Lichtenauer FV begonnen.

+++ Und los geht es: In der Partie zwischen dem FC Homberg und dem 1. FC Schwalmstadt rollt der Ball.

+++ Bevor es um 15 Uhr auf den Plätzen losgeht ein Blick in den Jugendfußball: Hier stand heute Mittag das A-Jugend-Derby in der Hessenliga an. Und das verlief torreich. Der KSV Hessen Kassel setzte sich gegen den KSV Baunatal mit 4:3 durch und verteidigte damit die Tabellenführung.

+++ Auf dem Kunstrasenplatz in Kaufungen wird sich bereits fleißig warmgemacht. Es steht das Topspiel in der Fußball-Gruppenliga, Gruppe 2, an. Der Tabellenführer Kaufungen empfängt den Zweiten Wolfhagen. Anpfiff ist um 15 Uhr.

+++ Der Spieltag in der Verbandsliga steht bisher im Schatten der vielen Spielabsagen: Fünf der neun Partien fielen aus. Meist waren Corona-Fälle oder -Verdachtsfälle der Grund für den Ausfall. Aber das gestrige Heimspiel des OSC Vellmar gegen die SG Ehrenberg fiel aus, weil der Platz nicht bespielbar ist.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Auflage unseres Liveticker-Sammlers aus dem nordhessischen Fußball. Auch heute halten wir Sie mit den Ergebnissen und Geschehnissen auf ausgewählten Plätzen von der Hessenliga bis zur Kreisoberliga auf dem Laufenden.

