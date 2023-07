Kassel: Sie gehen es mit Spaß und Feuer an

Von: Wolfgang Bauscher

Die Fußballer der TSG Wilhelmshöhe sind aufgestiegen. Das haben sie zum ersten Mal geschafft. Nun ist das neue Ziel, die Klasse zu halten.

Kassel –Wo sie jetzt sind, waren sie noch nie. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte stiegen die Fußballer der TSG Wilhelmshöhe in die Gruppenliga, die vorher auch Bezirksoberliga genannt wurde, auf. Natürlich ist es ihr sehnlichster Wunsch, zu bleiben. Der Klassenerhalt ist somit das Ziel der Mannschaft von Trainer Hüseyin Üstün.

„Der Aufstieg hat das Team und alle drum herum im Verein emotional stark gepackt. Das hatte auch deshalb eine besondere Dimension, weil sich im letzten Jahr hier so viel Positives entwickelt hat“, sagt Trainer Hüseyin Üstün. Für das gute Klima an den Stockwiesen spricht auch, dass kein Spieler dem Verein den Rücken kehrte. „Die Gemeinschaft hat uns stark gemacht. Wir sind wie eine große Familie, auch wenn das ein wenig idealistisch klingt“, sagt Üstün.

Kontrastreich: Das Funktionsteam der TSG mit (hinten von links) Trainer Hüseyin Üstün, Manuel Viehmann (Spielender Co-Trainer), Betreuer Berkan Kayacik und Physiotherapeut Cuma Kayacik präsentiert die Neuzugänge (vorn von links) Nikita Sander, Gianluca Heinisch, Moritz Henkel und Sinan Üstün. © Wolfgang Bauscher

Kassel: Schweben auf Wolke sieben

Dass die Spieler mit der Euphorie des Aufstiegs auch jetzt noch auf Wolke sieben sein könnten, glaubt Üstün nicht: „Das trifft höchstens auf einige wenige der Jungs zu. Drei bis vier von ihnen sprudeln über vor Emotionen. Aber die meisten wissen ganz genau, was jetzt auf sie zukommt.“ Nicht anders sieht es Manuel Viehmann.

„Die meisten unserer Spieler sind eher kopfgesteuert, nur wenige emotional“, sagt der spielende Co-Trainer und erläutert: „Während der Saison haben wir in elf Spielen hinten gelegen, aber nur zweimal verloren. In der Pause haben wir es meist geschafft, einen Schnitt zu machen und im Kopf alles auf Null zu setzen.“ Auch in der Relegation funktionierte das bestens.

In der höheren Spielklasse wird dies wohl seltener klappen. Für die in der vorigen Serie nur zweimal unterlegene TSG heißt es auch, sich an Niederlagen zu gewöhnen. Auch daran, mal ein paar Partien in Folge zu verlieren. Zumal rund 80 Prozent der Spieler, anders als der Trainer selbst, mit der Gruppenliga Neuland betreten. „Von 29 Mann im Kader haben nur sechs schon einmal höher als in der Kreisoberliga gespielt“, sagt Üstün. Zwei erfahrene Akteure hätte er daher gern noch hinzugewonnen. „Aber da spielt dann das Geld wieder eine Rolle, da lassen wir lieber die Finger von.“

Kassel: Wir sind durchgängig gut besetzt

Aber auch so sieht sich der Trainer gewappnet. „Wir sind durchgängig gut besetzt, auf fast jeder Position doppelt, und haben in der Breite dazugewonnen“, sagt er. Sinan Üstün dürfte Wilhelmshöhe qualitativ sofort weiterbringen, Nikita Sander ist ein veranlagtes Talent und Gianluca Heinisch ein guter Torhüter, der Florian Schlosser den Platz zwischen den Pfosten streitig machen möchte.

Bitter ist, dass Mittelfeldmann Noel Eisenberg nach einer Meniskusverletzung noch bis zur Winterpause ausfällt.

Insgesamt überwiegt bei der TSG, die in Rothwesten startet, die Zuversicht. „Wir haben keinen Druck und nichts zu verlieren. Aber wir gehen die Sache mit Spaß und Feuer an und werden für Überraschungen sorgen“, sagt Üstün. Viehmann sieht es so: „Viele der Jungs sind flink im Kopf. Die wissen bald, wie der Hase läuft. Außerdem gelten wir als ekliger Gegner.“ Und so hofft das Team um Kapitän Aykut Arslan, dass auf das erste Jahr in der Gruppenliga das zweite unmittelbar folgen wird.

