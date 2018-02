Aufregung vor dem Spiel

Vellmar. Einen weiteren Rückschlag gab es für den TSV Vellmar im Abstiegskampf in der Handball-Oberliga. Mit 26:29 (13:13) unterlagen die Gastgeber dem Tabellendritten HSG Kleenheim. Damit wird die Situation immer angespannter. Die Aufreger des Abends gab es aber schon vor dem Spiel.

Mit einer halben Stunde Verspätung ging es nämlich am Sonntagabend in die Partie. Die angesetzten Schiedsrichter Michael Fuchs und Patric Hass aus Haibach und Sulzbach aus der Mainregion waren nicht aufgetaucht – und auch telefonisch nicht zu erreichen.

Viel Aufregung also schon vor dem Spiel. Nach Rücksprache mit Klassenleiter Manfred Leber (Dreieich) sollte man vor Ort versuchen, das Problem zu lösen. „Der Spielgedanke steht im Vordergrund“, sagte Handball-Bezirkschef Manfred Ludewig. „Es muss alles versucht werden, damit gespielt werden kann.“

Der anwesende Vellmarer Schiedsrichter Andreas Hörl erklärte sich bereit, dazu war der Kleenheimer Betreuer Bodo Schindel ausgebildeter Unparteiischer. Beide fanden die Zustimmung der Teams, und so ging es mit einer halben Stunde Verspätung in der Vellmarer Großsporthalle los.

Grundsätzlich waren die beiden „Ersatzleute“ besser wie so manches Gespann, das sonst Oberliga pfeift. Doch TSV-Trainer Heiko Illian war nach dem Spiel nicht so ganz zufrieden. „Ich bin ja dankbar, dass die beiden sofort bereit waren“, sagte er. „Aber es waren doch so ein paar Kleinigkeiten in Situationen, in denen wir bis auf ein Tor ran waren, in denen ich mehr Durchsetzungskraft erwartet hätte.“

Ob es dann zu einem Unentschieden oder gar einem Sieg gereicht hätte, ist fraglich.

Fest steht, dass der TSV eine starke kämpferische Leistung abgerufen hat. In der ersten Halbzeit kamen dazu auch noch spielerische Elemente, die das Remis zur Pause rechtfertigten. Nach dem Wechsel aber ließ der TSV wieder so einige Möglichkeiten liegen. Das waren, die zwei vergebenen Siebenmeter eingerechnet, genau die Tore, die vielleicht zum Schluss gefehlt haben.

Eine Superleistung zeigte erneut Torhüter Christian Gumula, der in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim TSV um zwei Jahre verlängert hat. Dazu kam eine gute Leistung der Abwehr, die einige Tempogegenstöße erarbeitete.

Verzichten musste der TSV auf den verletzten Finn Hujer, zur Halbzeit blieb auch Lance-Phil Stumbaum draußen. Der wollte wegen einer Grippe seine Gesundheit nicht gefährden.

Von Peter Fritschler