Fuldabrück. Die Landesliga-Handballer der TSG Dittershausen haben ihren Aufwärtstrend bestätigt. Sie feierten im Derby gegen die TG Wehlheiden einen wichtigen 27:19 (11:12)-Erfolg und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf. Die Sorgenfalten beim Tabellenletzten aus Wehlheiden sind nach der achten Saisonniederlage dagegen größer geworden.

40 Minuten lang war es ein Duell auf Augenhöhe. Ein umkämpftes und rassiges Derby mit dem besseren Start für die Gäste. 3:0 stand es nach fünf Minuten. Dittershausen dagegen wirkte zunächst etwas nervös. Das legte sich. Julian Braun traf zum Anschluss.

In Minute zwölf gelang den Gastgebern erstmals der Ausgleich (5:5). Kurz darauf sorgte Finn-Max Poppenhäger für die erstmalige Führung. Es blieb ein enges Spiel. Beide Teams standen in der Defensive recht ordentlich und machten es dem Gegner schwer, Lücken zu finden. Zur Halbzeit führte Wehlheiden knapp, aber keinesfalls unverdient 12:11.

Sollte es noch etwas werden mit dem zweiten Sieg in Serie, so musste aus Dittershäuser Sicht eine Leistungssteigerung her. Und sie kam. Vor einer tollen Kulisse in der Sporthalle Dörnhagen erwischten nun die Gastgeber den besseren Start. Der überragende Moritz Gerlach und Jan-Thorben Kessler drehten das Ergebnis (13:12). In der entscheidenden Phase des Spiels war die TSG präsenter, bissiger und zielstrebiger. Zudem vereitelte Pascal Glöckner im Tor der Dittershäuser einen Hochkaräter nach dem anderen und brachte Wehlheiden an den Rand der Verzweiflung. Binnen kürzester Zeit setzte sich die TSG entscheidend ab.

Bei den Gästen war in der Schlussphase die Luft raus. Am Ende wurde es deutlich. TSG-Trainer Sead Kurtagic zeigte sich erleichtert: „Die Jungs haben 60 Minuten durchgepowert und das Glück erzwungen. Mit der zweiten Halbzeit bin ich hochzufrieden. Wir waren effektiv, haben gut verteidigt und bis zum Schluss gekämpft.“

Dittershausen: Glöckner, Herwig – Gerlach 10/4, Braun 6, Kessler 3, F. Poppenhäger 2, Siebert 1, Sonnenschein 2, Griesel.

Wehlheiden: Diederich – Rudolph 1, Muth 2, Kutzner 2, Konze 1, Geßner 2, J. Reinbold 1, Gunkel 2, Vogel 2, Winterhoff 6/5, Bachmann.

Von Raphael Wieloch