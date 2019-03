Ausgerechnet gegen Vellmar: Mario Deppe trifft zum Auftakt auf seinen Ex-Klub

So ist Fußball. Mario Deppe, neuer Trainer des Fußball-Verbandsligisten SSV Sand, trifft zum Auftakt der Restrunde auf den OSC Vellmar. Jenen Klub, für den er elf Jahre tätig war.

Ausgerechnet. Als ob geheime Mächte Regie geführt hätten. In seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des SSV Sand trifft Mario Deppe in der Fußball-Verbandsliga auf den OSC Vellmar. Elf Jahre lang arbeitete er bis 2018 beim Hessenliga-Absteiger. Und steht am Samstag (15.30 Uhr) auf der Sander Höhe einem Team gegenüber, in dem noch viele seiner früheren Schützlinge mitmischen. Wir sprachen darüber mit dem 50-Jährigen.

Herr Deppe, bangen Sie um den guten Schlaf in der Nacht vor dem Spiel?

Ach, ne, das nicht. Ich bin ja schon lange genug dabei.

Aber die Anspannung ist sicher größer als sonst.

Auch die spüre ich bisher kaum. Aber das kommt noch. Bisher war ich mit Trainingsbetrieb und Vorbereitungsspielen beschäftigt und fange erst jetzt langsam an, daran zu denken.

Mir welchen Empfindungen werden Sie in die Partie gehen?

Es gibt da keinen Stress. Ich will aber auch nicht wegdiskutieren, dass es ein besonderes Spiel ist. Und zwar dreifach: Es ist das erste Punktspiel mit der neuen Elf, es geht gegen die Mannschaft, die ich elf Jahre trainiert habe, und es sind viele alte Spieler und auch Leute dabei, die nicht nur Weggefährten sind, sondern Freunde.

Wäre Ihnen zum Auftakt ein anderer Gegner lieber gewesen?

Das ist kein Wunschkonzert. Das sind Geschichten, die der Fußball schreibt. Als ich davon gehört habe, musste ich schmunzeln.

Hätten Sie womöglich lieber in Vellmar gespielt?

Egal. Vielleicht ist es schöner so. Es gibt im ersten Spiel einen attraktiven Gegner. Und in Sand ist zu solchen Anlässen mehr los als auf vielen anderen Plätzen.

Löst ein Sieg angesichts der Paarung eher Genugtuung oder Bedauern aus? Wäre eine Niederlage besonders schmerzhaft oder leichter zu verwinden?

Jeweils weder noch. Ich bin ein ehrgeiziger, emotionaler Trainer. Ich hasse Niederlagen, will immer gewinnen.

Der Achte trifft auf den Neunten. Worum geht es da noch?

Ein paar Punkte müssen wir noch holen, um ganz sicher zu sein. Meine alten Jungs aus Vellmar wollen nicht verlieren, auch mein Nachfolger Jörg Müller wird sehr motiviert sein. Und gerade zum Einstieg will keiner verlieren.

Wer beim OSC könnte Sand am meisten zusetzen?

Da gibt es einige. Wie Enes Glogic mit seiner Erfahrung. Er überzeugte in der Hessenliga und kann das umso mehr in der Verbandsliga.

Sie kennen Vellmar und können Ihre Elf darauf einstellen. Ist es also klar, wer gewinnt?

Ich weiß schon, wo Stärken und Schwächen des OSC liegen. Das hat aber für das, was auf dem Platz passiert, keine Aussagekraft.

Wird es Sie ärgern, wenn die früheren Spieler Fehler machen, die Sie ihnen schon vor Jahren abgewöhnen wollten?

Nein, auf diese Fehler hoffe ich.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Sand?

Die Gewöhnung braucht Zeit. Aber ich möchte neue Ideen reinbringen und allmählich die Weichen für die kommende Spielzeit stellen. Und jetzt zunächst noch das Maximale aus dieser Saison herausholen.

Wie viele Nachrichten über WhatsApp oder andere Plattformen zum Spiel haben Sie schon erhalten?

Lange war alles ruhig, dann wurde es lebhafter. Und ich freue mich auf jeden Fall, nach dem Spiel im Klubhaus mit einigen Leuten ein Wiedersehen zu feiern. Gesprächsstoff gibt es genug.

Wie geht es aus?

Vellmar ist der Favorit. Der OSC wird in der Restrunde stärker sein als bisher. Wir brauchen einen guten Tag, gewinnen aber 2:1.