ACT Kassel muss in Gießen auf ein Trio verzichten

Oberligsten müssen auswärts ran

+ © Dieter Schachtschneider Will erneut auftrumpfen: Heinrich Wiebe (links) tritt mit der ACT in Gießen an. © Dieter Schachtschneider

Die beiden nordhessischen Basketball-Oberligateams reisen am Wochenende nach Mittelhessen. Die Distanz ist zwar die gleiche, die Ausgangspositionen aber komplett verschieden. Die ACT-Herren treten heute ab 20 Uhr als Favorit bei den Gießen Pointers II an, die Vellmarer Damen sind am Sonntag (16 Uhr) beim TSV Krofdorf–Gleiberg II krasser Außenseiter.