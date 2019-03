Basketballfest bei der ACT Kassel

Kassel – Schon vor dem Gipfeltreffen mit den Fraport Skyliners am letzten Spieltag stand fest, dass die männliche U14 der ACT Kassel das Final Four in der Basketball-Oberliga erreicht hat. Die Frage, wer in der Endrunde um die Hessenmeisterschaft Heimrecht genießt, beantworteten die Gäste aus Frankfurt eindeutig. Die zweitplatzierte ACT verlor in der heimischen Emil-Junghenn-Halle 54:85 (26:43) und verpasste es, die Skyliners von der Tabellenspitze zu verdrängen. Wir waren vor Ort.

Im Vorfeld deutet vieles auf ein enges und spannendes Duell hin. Die zwei stärksten Teams der Liga treffen aufeinander – beste Voraussetzungen für ein Basketballfest. Die knappe und bis dahin einzige Saisonniederlage im Hinspiel dürfte die ACT zusätzlich motivieren. Das schreit ja förmlich nach Revanche. „Ohne Angst spielen und selbstbewusst auftreten“, lautet die Vorgabe von Coach Tarik Englmann, der zusammen mit Cedric Toth das Trainerduo bei den Kasselern bildet.

Nach ein paar Dehnübungen wirft sich ihr Team warm, die Halle füllt sich allmählich. Einer, der bei der ACT fast schon zum Inventar gehört, ist auch gekommen: Hüseyin Eser, Coach der ersten Herrenmannschaft. Auch viele Eltern sitzen auf der Tribüne. Kein Wunder, immerhin ist es lange her, dass eine ACT-Jugendmannschaft in der Oberliga so eine herausragende Saison gespielt hat. „Das ist bestimmt 15 bis 20 Jahre her“, erklärt Toth. Es gibt letzte Anweisungen von ihm, bevor es losgeht. Dass die ACT am Ende deutlich ihre Grenzen aufgezeigt bekommt, ändert nichts an dieser beachtlichen Saison. Trotzdem ist es schade, die Chance verpasst zu haben, das Final Four vor zu Hause auszurichten.

Die ACT wirkt von Beginn an nervös. Der Respekt vor dem Schwergewicht aus Frankfurt ist spürbar. Trainer Toth steht in seinem Sakko fast durchgängig und dirigiert sein Team. Dawit Heußner und Abdalla Matan sorgen für die ersten Punkte der ACT. Die Skyliners zeigen aber ihre ganze Klasse und ziehen im ersten Viertel auf 25:9 davon. Der Tabellenführer ist abgezockt. Besonders den Junioren-Bundesligaspieler Jaamal Phatty kriegen die Kasseler einfach nicht in den Griff. Am Ende gehen auf sein Konto ganze 33 Punkte.

War’s das schon? Nicht ganz. Die ACT ist im Anschluss mutiger. „Schnell, schneller“, ruft Heußner, der erkannt hat, dass den Gastgebern häufig das Tempo fehlt. Es wird lauter und die Zuschauer sorgen mit ACT-Sprechchören für Stimmung.

Immer wieder gibt es starke Phasen, in denen sich die ACT den Weg zum Korb ansehnlich freispielt. „Genau in diesen Phasen haben wir dumme Fehler gemacht und so den Gegner wieder aufgebaut“, sagt Toth. Trotzdem sah er „ein bärenstarkes Spiel“ seines Team. Zu den auffälligen Heußner und Matan gesellt sich Frederic Henn, der seine Pfiffigkeit am Ball zeigt und 16 Punkte für die ACT beisteuert.

Nach dem Spiel richtet sich der Blick der Kasseler direkt auf das Final Four am 23. März. Gegner ist dann Eintracht Frankfurt. Die ACT peilt einen Platz unter den ersten zwei Teams an. Wenn das klappt, würden sich die Kasseler für die Südwestdeutsche Meisterschaft qualifizieren. Es wäre ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte.

ACT: Matan 14, Radzepovic 2, Heußner 17, Henn 16, Ebeling 5, Wehlert

Von Raphael Wieloch