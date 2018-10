Eintracht Baunatal spielt wie aus einem Guss

Durchgebissen: Marvin Gabriel (in Rot) und die Baunataler Eintracht waren von Hanau, hier mit Andreas Neumann, nicht aufzuhalten.

Baunatal. Eine Woche nach der Heimniederlage gegen Gelnhausen präsentierten sich die Handballer des GSV Eintracht Baunatal wieder von ihre guten Seite.

So etwas wie eine Woche zuvor bei der Heimniederlage gegen Gelnhausen sollte ihnen nicht wieder passieren. Und sie setzten ihr Vorhaben um. Schwächephasen leisteten sich die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal in eigener Halle gegen die HSG Hanau keine, begeisterten mit einer konstant formidablen Leistung und verteidigten mit ihrem 29:23 (16:12)-Erfolg Rang drei.

„Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Ehe wir wussten, was los war, lagen wir 3:9 hinten“, sagte Hanaus Trainer Patrick Beer, der mit seinem Team von Platz vier auf sieben abrutschte. Von Beginn an präsentierte sich die Eintracht hellwach. Die Abwehr machte dem Angriff der Gäste das Leben schwer, Torhüter Marian Mügge bekam mehrmals die Hand an schwierige Bälle, und der Angriff wirbelte die Hanauer Abwehr durcheinander.

Drei der GSV-Treffer zum 7:3 (9.) fielen durch Tempogegenstöße. Bald ließ Beer den Baunataler Spielmacher Marvin Gabriel kurz decken. An der Durchschlagskraft des GSV änderte das nichts.

Wenn die HSG zum Erfolg kam, dann eher durch Einzelleistungen aus dem Rückraum von Marc Strohl und Maximilian Bergold. Enger wurde es für den GSV nur kurz nach der Pause, als der Vorsprung auf zwei Tore schmolz. In Überzahl fand Baunatal schnell die Linie zurück. Daran hatte auch der zur Pause für Mügge ins Tor gekommene Patrick Ziebert Anteil. Beim ersten Einsatz für sein neues Team - Daniel Horn fehlte angeschlagen - zeigte der 33-Jährige nach langer Verletzungspause ein vielversprechendes Debüt.

„Ich bin nicht so ganz zufrieden, das geht besser. Wenn Daniel fit gewesen wäre, hätte ich lieber noch zwei Wochen gewartet“, sagte er. Gefremdelt hat er in neuer Umgebung nicht. „So neu ist das nicht. Ich kenne die Jungs doch seit sechs Jahren, weil ich mit Bad Blankenburg oder Leipzig oft gegen sie gespielt habe.“ Hatte er sogar bei einem mächtigen Wurf an die Latte die Finger noch dran? „Nee“, witzelte Ziebert, „ich habe gesehen, dass der nicht reingeht.“

Aufgeräumter Stimmung war auch der zuvor angespannte Trainer Florian Ochmann. „Wir wussten, es geht um Big-Points, mit denen wir oben dranbleiben würden. Am nächsten Wochenende sind wir spielfrei. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir zwei Wochen lang über eine Niederlage hätten nachdenken müssen.“

Den Gegner hatte der Eintracht-Trainer noch stärker eingeschätzt. „Aber unsere aggressive Abwehr und unser Gegenstoßspiel haben entschieden. Außerdem haben wir tolle Kreuzungen gespielt.“ In deren Folge kam meist Felix Geßner an den Ball und schloss schlafwandlerisch sicher ab. Neun seiner zehn Tore warf er von Linksaußen, den ersten Fehlwurf verzeichnete er in der 55. Minute. „Da muss ich nichts mehr zu sagen“, schloss Ochmann. Foto: Dieter Schachtschneider