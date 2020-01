Baunataler und Nordshäuser Radballer sorgen für Novum: Eine Halle, zwei Pokal-Viertelfinals

Was ist denn da los?

+ © Dieter Schachtschneider Abgezogen: Nordshausens Christian Gallinger (links) im Duell mit Baunatals Alexander Lecke. Beide spielen auch am Samstag, aber nicht gegeneinander. © Dieter Schachtschneider

Es ist ein Novum im Deutschlandpokal der Radballer. Erstmals finden in der langen Geschichte des Wettbewerbs zwei Viertelfinals in einer Halle statt – und das auch noch in Nordhessen. Der GSV Eintracht Baunatal und der SV Nordshausen sind Ausrichter jeweils eines Turniers und veranstalten diese am Samstag ab 13 Uhr zusammen in der Baunataler Langenbergsporthalle. Was ist denn da los?