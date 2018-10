Auf beiden Seiten dabei

Handball: Simon Adam spielt beim TSV Vellmar und pfeift in der Jugend-Bundesliga

+ Doppelfunktion: Simon Adam ist Schiedsrichter...

VELLMAR. Simon Adam ist in dieser Saison neu beim TSV Vellmar. Zum Derby der Landesliga tritt am Sonntag um 18 Uhr die HSG Baunatal in der Großsporthalle an. Simon Adam wird dabei sein, der 23-Jährige spielt nicht nur Handball, er ist zusammen mit seinem Bruder Daniel auch Schiedsrichter.