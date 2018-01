Bergshausen will Sprungbrett sein

Fuldabrück. Die großen Zeiten der FSV Bergshausen liegen weit zurück. Ende der 1970er-Jahre stiegen die Fußballer bis in die Oberliga auf und spielten vorn mit. Kurz darauf folgte der Absturz. Jetzt macht die FSV wieder auf sich aufmerksam. Mit Platz eins in der Kreisliga A 1, und mit einem Ausbildungskonzept. Grob gesagt: Bergshausen will Sprungbrett für Talente sein.

Die Idee

„Wir haben Ideen entwickelt, um langfristig konkurrenzfähig bleiben zu können“, berichtet Trainer Jonas Spengler. Der frühere Hessenligaspieler kehrte vor einem Jahr zur FSV zurück, wo er als Kind mit dem Kicken begann. „Ein bisschen in Richtung Leistungssport“ wolle man gehen, sagt er, „aber ohne Unmengen an Geld auszugeben.“

Also setzen die Bergshäuser auf junge Spieler mit Potenzial. „Wir wollen sie hier weiterentwickeln und sich in Ruhe entwickeln lassen“, sagt Spengler. Angestrebt sei, jedes Jahr zwei bis drei Spieler an Hessen- oder Verbandsligisten abzugeben. Klingt das nicht zu idealistisch? „Wir denken uneigennützig, das ist so. Wenn wir selbst dabei die eine oder andere Klasse höher kommen, nehmen wir das aber gern mit“, erklärt der 23-Jährige.

Zumal etwa ein Gruppenligist als Sprungbrett nach oben besser geeignet wäre als ein A-Ligist. Ideal wäre es laut Spengler, „wenn wir so attraktiv wären, dass Hessenligisten ihre jungen Talente für ein Jahr oder zwei zur Weiterentwicklung bei uns spielen ließen“.

Die Infrastruktur

„Wir wollen für junge Amateure das Umfeld so professionell wie möglich gestalten und investieren daher in die Rahmenbedingungen. Lieber kaufen wir zwei Waschmaschinen, als große Gehälter zu zahlen“, erläutert Spengler und sagt weiter: „Wir bieten nur Aufwandsentschädigungen und setzen auf weiche Faktoren. Die Jungs sollen sich hier wohlfühlen und spüren, dass alles da ist, was sie brauchen“, sagt Spengler.

Das Sportliche

Bergshausen führt die Tabelle der Kreisliga A 1 an. Die ungeschlagene Elf holte 40 von 42 möglichen Punkten, bekommt aber wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls zwei Zähler abgezogen. Rund zehn Spieler sind jünger als 23 Jahre alt. „Der Zusammenhalt ist groß, die Jungs bleiben gern auch nach dem Training oder einem Spiel im Klubhaus“, sagt Jonas Spengler. Zudem sei die Trainingsbeteiligung enorm hoch: „Im Schnitt sind 17 Leute da, und das immerhin dreimal pro Woche. Für die A-Klasse ist das sensationell.“

Die Personen

Wachsen sollte laut Spengler noch das Trainerteam, dem außer ihm mit Seref Alkin ein weiterer früherer Hessenligaspieler angehört. Um alle Erfordernisse beim Drumherum kümmern sich die Betreuer Sebastian und Jennifer Grandpre. Unterstützt wird die FSV von der MC-Group Nordhessen. Archivfotos: Malmus, wba/nh

Von Wolfgang Bauscher