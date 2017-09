Berye zählt zu den Favoriten

Wieder zahlreiche heimische Läufer am Start – Kasselerin Eva Dieterich vor Comeback

+ Startet in Kassel: Ybekal Daniel Berye . Foto: Schattner

kassel. Ybekal Daniel Berye (PSV Grün-Weiß Kassel) ist der aussichtsreichste nordhessische Starter beim EAM Kassel Marathon am Sonntag in Kassel. Der 29 Jahre alte Äthiopier hat Anfang Mai in Mainz die 42,195 Kilometer bereits in 2:23:05 Stunden absolviert. Diese Zeit wurde in dieser Saison im DLV lediglich von neun Athleten unterboten. Dahinter bewerben sich Thorsten Vackiner (SV Dodenhausen) und Michael Rommel (TuSpo Borken) um die Kronprinzen-Rolle. Doch diese Position könnte ihnen Holger Aselmeyer (Sambah-Team Tennis-Service) streitig machen. Der Pädagoge aus Vellmar gewann im Vorjahr im Halb-Marathon die Wertung der M 30 und traut sich über die volle Distanz eine Zeit von 2:45:00 zu.