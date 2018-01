Bittere Szenen in der Halle

Was war da denn los? Verletzung, Rettungseinsätze und ein Turnier ohne Endspiel in Fuldabrück

+ Laufduell in der Halle: Der Lohfeldener Hüseyin Cakmak (rechts) versucht, an dem Bergshäuser Jonas Spengler vorbeizuziehen. Foto: Schachtschneider

Fuldabrück. Zwei Hallenfußballturniere fanden am Sonntag zeitgleich in Fuldabrück statt. Und beide endeten anders als erwartet. In Dörnhagen fand anstatt dem Finale nur ein Neunmeterschießen statt. In Bergshausen trat der Sport nach einem epileptischen Anfall und einer Verletzung in den Hintergrund. Wir waren jeweils vor Ort und stellen die Frage. Was war da denn los?