Wilhelmshöhe Open: Zwei Brasilianer im Endspiel

Kassel. Die Zuschauer dürfen sich bei den Wilhelmshöhe Open auf ein rein brasilianisches Endspiel freuen. Joao Souza und Orlando Luz stehen sich beim traditionsreichen Kasseler Tennisturnier am Sonntag ab 13 Uhr auf der Anlage des KTC Bad Wilhelmshöhe an der Burgfeldstraße gegenüber.

Souza hatte sich zunächst mit dem Argentinier Manuel Pena Lopez ein Marathonmatch geliefert. Nach drei Stunden und 15 Minuten hieß es 3:6, 6:3, 7:6 (7:4). Wesentlich schneller war das zweite Vorschlussrundenduell entschieden. Der letzte verbliebene Deutsche, Julian Lenz, musste nach einem 3:6, 3:6 gegen Luz die Segel streichen. Lenz wirkte nach dem hart erkämpften 2:6, 6:1, 6:2 vom Vorabend gegen Bruno Sant‘Anna noch nicht gut erholt.

Der Doppel-Sieger steht bereits fest: Am Samstagabend setzten sich Einzel-Finalist Souza mit dem Spanier David Vega Hernandez gegen das brasilianische Duo Marcelo Zormann/Luz 6:1, 6:4 durch. So klar wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Begegnung nicht. Es kamen viele spektakuläre Ballwechsel zustande. Vor allem der Spanier Vega sorgte für großes Tennis. Luz hat am Sonntag im Finale die Chance, sich für die Doppel-Niederlage zu revanchieren. (bjm)