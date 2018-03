Bunt, kreativ und mal kopfüber

Sportgala in der Stadthalle: Kasseler Sportfamilie ehrt 171 Athleten und feiert anschließend

+ Konzentriert und mit beeindruckendem Körpergefühl und Gleichgewicht begeistern sie die Zuschauer: Die Kunstradfahrer Hannah (links) und ihr jüngerer Bruder Paul Auth. Alle Fotos: Fischer

Wir sind nicht nur eine Kultur-, sondern auch eine Sportstadt.“ Mit diesen Worten begrüßte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle am Samstagabend die 700 Gäste in der Stadthalle. Und die Fakten lieferte er gleich mit: 45 000 Kasseler – und somit jeder vierte Einwohner – sind Mitglieder in den 173 Sportvereinen der Stadt, darunter 13 000 Jungendliche. Das betonte auch Dr. Andrea Fröhlich, Leiterin des Sportamtes, und somit Gastgeberin der Veranstaltung: „Sport wird in Kassel großgeschrieben. Wir laden Sie ein zu einer rauschenden Ballnacht.“