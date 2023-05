Von Hombressen nach Los Angeles

Carsten Lakies wird künftig Fußball-Camps des FC Bayern München leiten

+ © Artur Schöneburg Künftig beim FC Bayern: Carsten Lakies, derzeit noch Trainer der SG Hombressen/Udenhausen, wird Fußball-Camps beim Rekordmeister leiten. © Artur Schöneburg

Hombressen/Udenhausen – Nach nur einer Saison ist Schluss: Carsten Lakies, aktuell noch Trainer von Fußball-Gruppenligist SG Hombressen/Udenhausen, verlässt den Verein zum Saisonende und schließt sich dem FC Bayern München an. Beim deutschen Rekordmeister wird Lakies vornehmlich Fußball-Camps leiten und im Scouting-Bereich tätig sein. Wir haben mit dem 52 Jahre alten Ex-Profi gesprochen.

„Wenn du für den FC Bayern arbeiten darfst, dann musst du das machen“, hatte der Fußballlehrer keine andere Wahl, als dieses reizvolle Angebot der Bayern anzunehmen.

Lakies betont aber auch, dass das letzte Jahr in Hombressen und Udenhausen richtig Spaß gemacht hätte, „auch wenn mein Knie jetzt komplett kaputt ist“, schmunzelt er. „Das ist eine Supertruppe, die können richtig gut kicken“, lobt der ehemalige Bundesliga-Spieler seine Schützlinge, mit denen er noch drei Partien zu bestreiten hat. An diesem Wochenende, nach dem Derby gegen Calden/Meimbressen, wird Lakies in seinen eigenen vier Wänden eine kleine Abschiedsfeier geben, zu der der gesamte Kader eingeladen ist.

Denn in den Wochen darauf bleibt nicht viel Zeit für einen Abschied – für Lakies geht es Schlag auf Schlag. Für seinen Herzensklub reist er zunächst in die USA, genauer nach Los Angeles. Dort wird er mit drei weiteren Trainern des Rekordmeisters ein viertägiges Fußball-Camp leiten und Ausschau nach Talenten halten.

Zudem sind weitere Camps geplant, die zu einem späteren Zeitpunkt unter anderem in Kanada und Griechenland stattfinden sollen. Klingt spannend, wird es bestimmt auch. Aber Lakies wird viel unterwegs sein. Flugzeug statt Sportlerheim. „Der Hauptgrund, warum ich das mache, ist der Fußball, und weil der Klub mir am Herzen liegt. Dass ich in dem Zusammenhang auch andere Kulturen und Länder kennenlerne, ist umso besser“, so Lakies, der seit 2012 der Traditionsmannschaft des FCB, auch Legenden-Team genannt, angehört.

Der Kontakt zu den Bayern sei nie abgerissen, berichtet Lakies, der bis heute regelmäßig Heimspiele der Münchener besucht. Und bei so einem Besuch in der Allianz-Arena wurde er von Münchener Seite auch gefragt, ob er sich eine solche Funktion im Verein vorstellen könnte. Und so kam schließlich eins zum anderen.

Und obwohl sich Lakies auf die neue Herausforderung bei den Bayern freut, wird er das familiäre Umfeld bei der SG Hombressen/Udenhausen vermissen. Hier hebt er die harmonische Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter der Spielgemeinschaft Alexander Stoyhe hervor. „Hätten wir nicht so viele Ausfälle gehabt, hätten wir sicher auch um den Aufstieg mitgespielt“, zeigt sich Lakies, der als Profi unter anderem für den Karlsruher SC, Darmstadt 98 und Hertha BSC spielte, gewohnt selbstbewusst.

Zudem sei ihm aufgefallen, dass sich im Lauf der Jahre – und gerade im Vergleich zu seiner aktiven Zeit – einiges im Fußball geändert hat. Das betrifft einerseits den Sport an sich, aber auch die Protagonisten, die ihn ausüben. „Mit acht, neun Leuten im Training wird’s schwierig. Aber das ist eine allgemeine Tendenz und in vielen anderen Vereinen genauso.“ Die Einstellung zum Fußball sei aus seiner Sicht heute eine andere als früher.

Ob sich Lakies’ Einstellung zum Fußball geändert hat? Eher nicht. Er selbst bezeichnet sich nach wie vor als fußballverrückt, was einerseits seine Erscheinung an der Seitenlinie, seine Ausdauer im Fußballgeschäft und anderseits sein künftiges Engagement bei den Bayern belegen. (Raphael Wieloch)