SG Chantal sorgt für Furore

Fußball-Kreisoberliga: Ahnataler Mannschaft nimmt Namensfehler humorvoll auf

kassel. Kleiner Fehler – große Wirkung. In der Vorschau auf das Fußball-Kreisoberliga-Spiel zwischen dem SV Türkgücü Kassel und der SG Ahnatal hatte sich in der vergangenen Woche ein lustiger Fauxpas in unsere Zeitung eingeschlichen. Das Rechtschreibprogramm machte aus SG Ahnatal die SG Chantal – und so wurde es dann auch gedruckt. Wir haben uns bei der Spielgemeinschaft umgehört, wie dieser Fehler aufgenommen wurde.