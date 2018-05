CSC 03 II muss neun Partien in 23 Tagen bestreiten

Kassel. Stress pur. Weil Fußball-Kreisoberligist CSC 03 Kassel II noch einige Nachholspiele vor der Brust hat, kommt es für die Rothosen zu einer wahren Terminhatz.

Ende März hatten die Kreisoberliga-Fußballer des CSC 03 Kassel II bis zum letzten Spieltag noch 19 Spiele in neun Wochen vor der Brust. Entstanden war die Terminhatz, weil die 03er weit mehr Nachholspiele bestreiten müssen als die Konkurrenz. Inzwischen haben sie etwa die Hälfte ihres hohen Pensums abgearbeitet. Falls man es so nennen kann. Aber auch jetzt, gut drei Wochen vor dem letzten Spieltag, stehen die 03er weiter im Dauerstress. Denn bis zum 26. Mai haben sie inklusive des gestrigen Spiels gegen Nordshausen noch neun Partien zu absolvieren.

Wie aber bewältigen die Rothosen die für einen Kreisoberligisten extremen Anforderungen?

Einer, der bisher bei allen Partien auf dem Platz stand, ist Lascha Kaschischwili. „Und ich will auch alle restlichen mitmachen“, gibt er sich kämpferisch und gleichzeitig zuversichtlich: „Wir haben alle acht Spiele im April mit der gleichen Mannschaft bestritten. Und zwar ohne Hilfe von unserer Ersten“, lässt er durchblicken, dass der Kreisoberligist mit den vielen Spielen bisher gut zurechtkommt. Nur die letzte dieser Begegnungen verloren die 03er.

Als positiven Nebeneffekt der ständigen Spieltermine sieht Kaschischwili den erstarkten Teamgeist: „Wir sind als Mannschaft jetzt so richtig zusammengewachsen.“

Allerdings merkt man allmählich, dass zwei bis drei Spiele pro Woche schon eine ziemlich hohe Hürde sind. „Auch dann, wenn man nicht nebenbei noch trainiert“, erklärt der Zehner. Trainiert wird in der Tat kaum, „höchstens mal ein Läufchen oder ein Spielchen gemacht“.

Auch bei Kaschischwili selbst hinterließ die Belastung Spuren. Die Wade zwickt. „Ich kann die Sprints nicht richtig ansetzen und habe Angst vor einem Muskelfaserriss“, betont er. Ob er trotz fehlender Erholungsphasen etwas tun könne? „Ich gehe zum Physio, wenn möglich, und versuche, das Problem rauszulaufen. Und ich brauche jede Menge Finalgonsalbe.“

Bald könnte das Programm noch härter werden. Laut Ansetzung müssen die 03er am 17., 18. und 20. Mai ran. „Wir können nicht so oft in so kurzer Zeit spielen. Da muss ich mit Klassenleiter Günther Schneider noch einmal sprechen“, sagt Trainer Sebastian Dietzel und hofft auf andere Lösungen. Erlebt hat er selbst einen so prallvollen Kalender noch nie. Und allmählich mehren sich die Verschleißerscheinungen. „Das haben wir am Sonntag beim 0:3 in Rengershausen gemerkt. Da waren die Jungs einfach platt“, sagt Dietzel. Die letzte Niederlage davor datierte vom 22. Oktober.

An den möglichen zweiten Platz verschwenden die 03er keinen Gedanken. Nicht, weil sie sich nicht vorstellen könnten, ihn zu erreichen. Vielmehr konzentrieren sie sich darauf, das übervolle Programm überhaupt zu bewältigen. Das ist Herausforderung genug. Foto: sdx/nh