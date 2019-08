DFB will neue Spielform einführen: Reform in der Region stößt auf Widerstand

Die geplante Revolution im Jugendfußball war eines der Themen des Internationalen Trainer-Kongresses in Kassel. Wir haben uns in der Region bei denen umgehört, die von den Plänen des DFB betroffen sind.

Die vom DFB für die G- bis E-Jugend vorgesehenen Veränderungen sind einschneidend und stoßen auf unterschiedliche Reaktionen – bei den Trainern aber vor allem auf Widerstand.

Martin Pyka befürwortet, dass die jüngsten Fußballer auf Kleinfeld und in Kleingruppen spielen. Daher ist der gebürtige Kasseler, der den niedersächsischen A-Jugend-Regionalligisten JFV Calenberger Land (Nähe Hannover) trainiert, der neuen Spielform gegenüber nicht abgeneigt. Er sieht diese aber eher als Ergänzung zum klassischen Spielbetrieb, die neue Art eigne sich für Training und Freundschaftsturniere. „Die Grundidee des Spiels sollte beibehalten werden. Die Kinder wollen den Fußball spielen, den sie aus dem Fernsehen kennen.“

+ Sieht Vor- und Nachteile: Ulrich Gerke. Der nordhessische Regionalbeauftragte für die Jugend, Ulrich Gerke, findet es gut, dass bei der neuen Spielform „die Kinder mehr Ballberührungen haben“. Allerdings gibt er zu bedenken: „Es ist vom ursprünglichen Fußball schon weit entfernt.“ Daher steht er der Neuerung erst einmal skeptisch gegenüber. „Aber man darf nicht alles Neue nur negativ sehen.“

Eine klare Meinung hat Tobias Siebert, F-Jugendtrainer des Tuspo Rengershausen (Kreis Kassel): „Ich finde es schrecklich.“ Im Training gebe es schon seit Jahren Übungen, in denen auf vier Tore gespielt wird, aber in der Liga hält er das nicht für sinnvoll. Ein weiteres Problem sieht Siebert darin, dass ohne Torhüter gespielt werden soll. „Es ist schon schwer genug, jemanden dafür zu begeistern, im Tor zu spielen. Das wird jetzt noch schwieriger, und in 20 Jahren gibt es dann in Deutschland keine guten Torhüter mehr.“

Eine geteilte Meinung gibt es beim VfL Kassel. Astrid Westerling, die als stellvertretende Jugendleiterin für die G- bis E-Jugend zuständig ist, und die Coaches finden die neue Spielform für Training und Turniere gut. „Aber die neue Form ist kein Ersatz für den Spielbetrieb“, sagt Westerling. Unabhängig davon will sie noch in diesem Jahr ein eigenes Funino-Turnier organisieren. Der VfL hat dafür 32 kleine Tore gekauft.

+ Zwiegespalten: Schwalmstadts Ricardo Seck. Ricardo Seck, B-Jugend-Trainer des 1. FC Schwalmstadt, sieht viele positive Ansätze. „Gerade bis zur D-Jugend sollte der Spaß im Vordergrund stehen. Da ist ein 7:6 besser als ein 1:0“, sagt der 29-Jährige, der seit zehn Jahren im Jugendbereich tätig ist. Allerdings hat er Zweifel, ob mehr Kinder dem Fußball treu bleiben, nur weil sie länger auf dem Platz stehen. Bei den Spielertypen käme es auf die Mischung an. Mit acht Dribblern im Team sei auch niemandem geholfen – dann würden in ein paar Jahren vielleicht die Grätscher und Laufwunder in den Mannschaften fehlen.

+ Verweist auf Schwierigkeiten: Söhnke Wellnitz. Der spielerische Gedanke gefällt Söhnke Wellnitz. Der Jugendleiter und -trainer der JSG Weper (Kreis Northeim) setzt die Idee bereits im Training um: „Doch für die Praxis im Spielbetrieb sehe ich einige Schwierigkeiten. Ich habe in der vergangenen Saison 30 Spieler gehabt. Wie soll ich das organisieren, wenn beispielsweise im Modus drei gegen drei gespielt wird? Muss ich dann pro Turnier zehn Mannschaften melden?“ Zudem verweist er auf die hohen Anschaffungskosten der kleineren Tore für die Vereine.

Nichts von den geplanten Neuerungen hält Thomas Bieber, der beim TV Braach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) die Sechs- bis Achtjährigen trainiert. „Man sollte die Fußballregeln nicht verfälschen. Sowas kann man im Training mal machen, aber nicht im Spiel.“ Bieber spricht sich sogar dafür aus, dass bei den Bambini wieder Schiedsrichter eingesetzt werden. „Die Kinder müssen wissen, dass da einer auf dem Platz steht, der die Regeln vorgibt.“

+ Nicht überzeugt: Florian Hofmann. Der Kostenfaktor ist für Florian Hofmann, Jugendleiter und -trainer des SV Rennertehausen (Waldeck-Frankenberg) ein negativer Punkt: „Die Idee an sich finde ich nicht schlecht, allerdings ist der Gedanke, zum Beispiel ohne Torwart zu spielen, zunächst befremdlich. Denn Tore schießen und Tore verhindern, das sind bisher eben elementare Teile des Fußballs.“

Die Eckpunkte der geplanten DFB-Reform

Noch befinden sich die neuen Spielformen in einer Pilotphase, der DFB hofft aber, dass sich ab der Saison 2020/2021 alle Vereine beteiligen. Heißt auch: Dass der Modus irgendwann verpflichtend wird, ist wahrscheinlich. Eine Übersicht der Ideen:

Mannschaftsgröße: G-Jugend zwei gegen zwei oder drei gegen drei; F-Jugend drei gegen drei oder fünf gegen fünf; E-Jugend fünf gegen fünf oder sieben gegen sieben.

G-Jugend zwei gegen zwei oder drei gegen drei; F-Jugend drei gegen drei oder fünf gegen fünf; E-Jugend fünf gegen fünf oder sieben gegen sieben. Tore: Statt zwei großer Tore vier kleine – zumindest bis zur E-Jugend.

Statt zwei großer Tore vier kleine – zumindest bis zur E-Jugend. Torhüter: Soll es zumindest in der G- und F-Jugend nicht mehr geben, ab der E-Jugend dann möglich. In der F-Jugend kann ein Spieler den Ball mit der Hand spielen.

Soll es zumindest in der G- und F-Jugend nicht mehr geben, ab der E-Jugend dann möglich. In der F-Jugend kann ein Spieler den Ball mit der Hand spielen. Spielfelder: Werden verkleinert, zunächst auf ein Achtel des Feldes, der Platz wird dann sukzessive vergrößert.

Werden verkleinert, zunächst auf ein Achtel des Feldes, der Platz wird dann sukzessive vergrößert. Ergebnisse, Tabelle und Spieltag: Das Ergebnis wird gezählt, es gibt aber keine Tabelle. Statt eines Spiels am Wochenende sollen Turniere ausgetragen werden. Wer gewinnt, rückt vor, wer verliert muss zurück.

