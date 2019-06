Dirk Hartmann spielt plötzlich auf internationaler Bühne

Freut sich über seinen Erfolg: Dirk Hartmann trat bereits bei Turnieren in Italien und Slowenien an.

Dirk Hartmann hat einen steilen Aufstieg hinter sich – quasi von der Bezirksliga auf die internationale Bühne. Seit einem Jahr startet der 47-Jährige bei Wettbewerben im Para-Tischtennis in der Klasse elf – der Spieler mit intellektueller Beeinträchtigung. Jetzt hat der Grebensteiner den Sprung in die Weltrangliste geschafft. Dort steht er in seiner Klasse auf Platz 20.

„Ich bin ja der beste Deutsche“, so war Hartmanns Reaktion, als er die aktualisierte Weltrangliste seiner Kategorie zum ersten Mal sah. Und das ist in der Tat so. Nachdem der 47-Jährige bei zwei Weltranglistenturnieren in Lignano (Italien) und Lasko (Slowenien) jeweils bis ins Achtelfinale vorgestoßen war, überholte er in der Liste seine deutschen Teamkameraden.

In den Vorrundengruppen der Turniere schlug Hartmann jeweils einen Topspieler aus der Weltrangliste. Im Teamwettbewerb in Lignano gewann der Grebensteiner an der Seite von Florian Hartig sogar die Silbermedaille. Dort war auch Yannik Rüddenklau erfolgreich und holte mit der Mannschaft Bronze. Der Westuffelner ist schon länger in der Klasse neun – der Unterschenkelamputierten – in der Weltrangliste vertreten. Neben Rüddenklau gibt es mit Hartmann nun einen zweiten Para-Tischtennisspieler aus der Region auf der internationalen Bühne.

Für Hartmann bietet der Behindertensport neue Möglichkeiten. Der Wettkampf in Italien war für den 47-Jährigen, der in den Baunataler Werkstätten in Hofgeismar in einem Hofladen arbeitet, schließlich die erste Reise ins Ausland. Er saß dabei auch erstmals in einem Flugzeug, was ihm aber nicht so behagte. Der Grebensteiner freut sich daher darüber, wenn er auch zu internationalen Wettkämpfen mit dem Auto anreisen kann. Ohne die Unterstützung seiner Betreuerin Antje Steinweg, die gleichzeitig die Trainerin ist, wäre die Teilnahme an den Veranstaltungen aber nicht möglich.

Bereits seit 27 Jahren spielt Hartmann Tischtennis – bis vor einem Jahr nur im regulären Spielbetrieb beim Tuspo Grebenstein. Mit seinem Verein feierte er erst vor Kurzem die Bezirksliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Im Behindertensport trat er bis vor einem Jahr allein im Fußball an. Und mit dem hessischen Team – eine Zeit lang unter Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic – war er sehr erfolgreich. Die Hessen wurden im vergangenen Jahr Deutscher Vizemeister. In dieser Woche steht erneut die DM an. Für Hartmann, der Kapitän des Teams ist, wird es die letzte sein. Nach dieser Saison ist mit Fußball Schluss. „Ich habe zwar immer noch ein gutes Ballgefühl, aber die Schnelligkeit fehlt“, sagt der 47-Jährige, der gegen zum Teil 20 Jahre jüngere Gegenspieler antritt. „Außerdem gehen viele zu sehr auf die Knochen.“

Daher kam vor einem Jahr seiner Betreuerin Steinweg die Idee: Wenn Hartmann mit dem Fußball aufhört, kann er doch beim Tischtennis im Behindertensport anfangen. Er spielte beim hessischen Verbandstrainer vor, und der war von ihm sofort begeistert. Um bei Wettkämpfen im Para-Tischtennis antreten zu dürfen, muss ein Sportler aber in einem Verein Mitglied sein, der dem Behindertensportverband angehört. Hessenweit gibt es lediglich drei Tischtennisklubs, in Nordhessen nur den TTC Elgershausen. Daher spielt Hartmann seit der vergangenen Saison für zwei Vereine. Im Regelsport für Tuspo Grebenstein, im Para-Tischtennis für den TTC.

Im September steht für Hartmann die DM in Waldfischbach bei Kaiserslautern an. „Vorher will ich unbedingt das Stadion auf dem Betzenberg besichtigen“, sagt der Fußballbegeisterte. Im vergangenen Jahr belegte er bei der DM-Premiere überraschend den dritten Platz. Und wie sieht es mit weiteren Zielen aus? Der Europameisterschaft im September? Die Paralympics im nächsten Jahr? „Hoffen kann man ja“, sagt Hartmann. Die Chancen sind schwer einzuschätzen, es hängt von der Nominierung des Verbandes ab.

Hintergrund

Der TTC Elgershausen ist, laut seinem Vorsitzenden Guido Oliev, der einzige Tischtennisverein in Nordhessen, der dem Behindertensportverband angehört. Für Sportler mit Behinderung ist es möglich, in ihrem Stammverein im regulären Spielbetrieb anzutreten, und in Wettbewerben des Behindertensportverbandes für einen anderen Verein – wie dem TTC. „Wer Interesse hat, kann sich gern bei uns melden“, sagt Oliev.