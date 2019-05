Dramatischer Abstiegskampf

Augen zu und durch: Harleshausens Stefan Saake (links) klärt in höchster Not vor dem zum Kopfball bereiten Johannes Bosch von der SG Söhrewald.

Dramatisch verlief der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisoberliga. Drei Teams kämpften am letzten Spieltag um einen freien Relegationsplatz. Am Ende stiegen der SV Nordshausen und die SVH Kassel ab, die SG Söhrewald geht in die Relegation.

Die Ausgangslage

Der SV Nordshausen hatte vor dem letzten Spieltag die besten Chancen des Trios. Das Team stand mit 28 Punkten auf dem Relegationsplatz und trat bei der FSV Bergshausen an. Auf den Abstiegsplätzen befanden sich die SVH Kassel (27 Punkte) und die SG Söhrewald (26), die auch noch direkt aufeinandertrafen.

Die Konferenz

In Bergshausen lief für die Nordshäuser zunächst alles nach Plan. Marco Stanek brachte den SVN in der 23. Minute in Führung. Zur Pause hatten die Gäste durch die 1:0-Führung den Relegationsplatz fest in der Hand, zumal es in Harleshausen 0:0 stand.

Nach der Pause plätscherte die Partie in Bergshausen so vor sich hin. Das änderte sich aber abrupt: Zwischen der 60. und 73. Minute drehte der FSV die Partie und baute die Führung in diesen 14 Minuten auf 4:1 aus. In der Blitztabelle war Nordshausen nun punktgleich mit der SVH und einen Punkt besser als Söhrewald. Aufgrund des besseren direkten Vergleichs stand der SVN aber weiter auf dem Relegationsplatz. Staneks 2:4 (74. Minute) änderte zwar nichts an der Situation, gab dem Team um Trainer Dirk Peter aber neue Hoffnung, noch selbst zu punkten.

Dann aber kam die 79. Minute auf dem Baumhof: Söhrewalds Martin Kapler erzielte das 1:0 für das Team von Trainer Matthias Kepper. Und plötzlich war alles anders: Söhrewald zog in der Tabelle an Nordshausen und der SVH vorbei – und stand auf dem Relegationsplatz. Die Nords-häuser rutschten auf einen Abstiegsplatz. Und wie reagierte der SVN? Er kassierte ein weiteres Tor und lag 2:5 zurück. Tobias Hetzel hatte für die FSV getroffen (83.).

In Harleshausen brauchten die Gastgeber zwei Tore, um doch noch in die Relegation einzuziehen. Sie drängten auf den Ausgleich, verzweifelten aber an der Söhrewalder Abwehr. Dann war es vorbei, die Gäste bejubelten den Schlusspfiff. Aber noch mussten sie zittern, ob der SVN in Bergshausen nicht doch noch das Wunder schaffte. „Neun Minuten mussten wir warten, bis endlich der 5:3-Sieg von Bergshausen vermeldet wurde“, berichtete SG-Coach Kepper. Stanek hatte sein drittes Tor erzielt, aber das war nur noch Ergebniskosmetik. Söhrewald steht in der Relegation, der SVN und die SVH steigen ab.

Die Reaktionen

„Uns hatte man doch schon längst abgeschrieben“, sagt Kepper. „Wir haben immer an unsere Stärken geglaubt, die Mannschaft hat ein unheimliches Wir-Gefühl an den Tag gelegt und sich dafür belohnt.“ Nun fiebern die Söhrewalder der Relegation mit den Zweiten der Kreisligen A entgegen. Nordshausens scheidender Trainer Dirk Peter beklagte die zu dünne Personaldecke, blickt aber nach vorn: „Wenn die Mannschaft zusammenbleibt, ist der sofortige Wiederaufstieg möglich.“

Nach sechs Jahren muss die SVH zurück in Kreisliga A. „Ein trauriger Tag für den Fußball in Harleshausen, doch wir kommen wieder“, sagt der Abteilungsleiter Kujtim Pjetri.