Ein Abschied und ein Anfang für Fußballer Christian Wollenhaupt

Er hat im heimischen Fußball tiefe Spuren hinterlassen. Und wird ihn wohl auch weiterhin mitprägen. Christian Wollenhaupt, langjähriger Spieler und Kapitän des OSC Vellmar, beendet seine aktive Laufbahn.

Dem KSV Hessen Kassel, für dessen Reserve er zuletzt ein Jahr in der Gruppenliga angetreten war, band den 34-Jährigen in drei Funktionen ein.

Wollenhaupt, der in der abgelaufenen Serie 20 Treffer erzielte – so viel wie noch nie in einer Saison – hört einzig aus gesundheitlichen Gründen auf. „Die schon lang lädierte Hüfte schmerzt immer schlimmer. Ich kann so die eigenen Ansprüche an meine Leistung nicht mehr erfüllen“, sagt er.

Weitergespielt hätte er bei besserer körperlicher Voraussetzung schon. „Aber das Problem hat sich schon länger abgezeichnet. Und in den letzten Monaten ist der Entschluss zum Aufhören gereift“, sagt Wollenhaupt.

2008 wechselte er von der FTSV Heckershausen zu Hessenligist OSC Vellmar. Schon in der ersten Saison dort brachte er es zum Stammspieler. Nach dem Abstieg 2012 blieb Wollenhaupt und trug maßgeblich zum Wiederaufstieg im Jahr darauf bei. 2018 stiegen die Vellmarer abermals ab. Wollenhaupt zog einen Schlussstrich unter das Kapital OSC. Auch die Ära seines langjährigen Trainers Mario Deppe endete damals.

Nach dem Intermezzo beim KSV Hessen Kassel II hängt „Der Lange“ die Fußballstiefel nun also an den Nagel. Was ihm fehlen wird? „Das weiß ich noch nicht. Aber die Entscheidung fiel relativ leicht. Immerhin habe ich ja 30 von 34 Jahren meines Lebens gespielt“, sagt er.

Was es ihm den Abschied leichter macht oder zumindest ein wenig versüßt, ist ein Angebot der Löwen. Das Wollenhaupt nur zu gern akzeptierte. Beim KSV Hessen übernimmt er verschiedene Aufgaben. Der Linksfuß wird Teammanager der U 23 und assistiert Steffen Friedrich, Teammanager der Regionalliga-Elf. Für die erste Mannschaft sowie die A-Junioren betätigt er sich zudem im Scouting. Energisch stürzt sich Wollenhaupt nun in die neue Aufgabe. Die Seiten hat er rasch gewechselt. „Das geht schnell. Du bekommst dein Aufgabenpaket und bist gleich mitten im Geschehen.“ Ziel des KSV sei der Regionalliga-Aufstieg. „Dazu möchte ich gern etwas beitragen.“

Auch eine spätere Karriere als Trainer scheint möglich: „Das habe ich auch mal angedacht, aber zunächst zurückgestellt.“ Läge bei dem für weite Einwürfe gefürchteten Mann nicht ein Engagement als Trainer in seiner Spezialdisziplin nahe? „Eher nicht. Der Klopp hat schon einen“, scherzt Wollenhaupt, „außerdem kennt er mich nicht.“

Als Höhepunkt seiner Laufbahn erachtet er die hessische Vizemeisterschaft 2014 mit dem OSC. Ebenso schwer wiegt für ihn anderes: „Dass ich mit meinen nicht besonders großen fußballerischen Fähigkeiten zehn Jahre lang Hessenliga spielen durfte, ist schon das höchste der Gefühle. Insofern ist die komplette Zeit der Höhepunkt, ich lasse sie gern Revue passieren.“