Ein besonderes Freundschaftsspiel: Baunataler Auswahl gegen U21-Nationalteam der Gehörlosen-Fußballer

Was war denn da los?

+ © Dieter Schachtschneider Ein faires Duell: Vor der Partie wechseln die Kapitäne Dylan Volkmann (links, U21-Nationalmannschaft) und Chris Michelmann (Baunataler Auswahl) unter den Augen von Schiedsrichter Darko Pfeiffer die Wimpel. © Dieter Schachtschneider

Es kommt nicht häufig vor, dass eine Nationalmannschaft in Nordhessen spielt. Am Wochenende war das der Fall. Das deutsche U21-Team der Gehörlosen-Fußballer traf auf eine Baunataler Auswahl und gewann 4:1 (2:1). Eine besondere Partie, in der die Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz am Baunataler Parkstadion in der zweiten Halbzeit mit Stöpseln in den Ohren spielten. Was war denn da los?