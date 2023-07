Ein Ex-Weltranglistenerster und Lokalmatadoren: Fünf Gründe, zu den Wilhelmshöhe Open zu gehen

Von: Björn Mahr

Teilen

Vor heimischer Kulisse im Einsatz: Can Franke vom KTC Bad Wilhelmshöhe. © Dieter Schachtschneider

Es ist angerichtet. Heute geht mit der Qualifikation (ab 10 Uhr) das größte Kasseler Tennisturnier los: die Wilhelmshöhe Open.

Kassel – Es gibt gute Gründe, in dieser Woche zur Anlage am Fuß des Bergparks Wilhelmshöhe zu kommen. Wir haben fünf zusammengetragen.

1. Der Ex-Weltranglistenerste: Richtig gelesen: Am Start ist auch eine ehemalige Nummer eins. In der Quali tritt nämlich der 17-jährige Gilles-Arnaud Baillyan. Der Belgier, der noch bis zum Ende dieses Jahres an der ITF Junior Tour teilnehmen darf, stand 2022 an der Spitze der Jugend-Weltrangliste. Bei den French Open und bei den US Open war er jeweils erst im Finale gescheitert.

2. Die Lokalmatadoren: Aus der Hessenliga-Mannschaft des gastgebenden KTC Bad Wilhelmshöhe hat Max Wiskandt, der in der vergangenen Woche beim Turnier in Marburg nur knapp in Runde zwei die Segel streichen musste, eine Wildcard des hessischen Verbandes erhalten und steht bereits im Hauptfeld. Aber auch einige Mannschaftskollegen wollen den Heimvorteil nutzen. Can Franke und Kevin Kaldauke treten in der Qualifikation gemeinsam im Doppel an. Da die Hessenliga-Saison demnächst beginnt, haben die beiden zuletzt schon ein bisschen zusammengespielt. Zudem haben Frank und Benedikt Henning einen Platz in der Einzel-Quali erhalten. Für den 23-jährigen Franke ist es die zweite Teilnahme in Wilhelmshöhe. Vor einem Jahr spielte er auf Platz vier, und von einer mobilen Tribüne bekam er viel Unterstützung. „Das kann schon helfen“, sagt Franke, „die Konkurrenz ist stark. Ich will das Turnier genießen und so erfolgreich wie möglich abschneiden.“

3. Die Stars von morgen: Wer die Geschichte der Wilhelmshöhe Open verfolgt, der weiß: Schon einige später bekannte Profis spielten zu Beginn ihrer Karriere an der Kasseler Burgfeldstraße. Zwei Beispiele: Der Deutsche Maximilian Marterer, der am Freitag erst in Runde drei beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ausschied, stand 2015 in Wilhelmshöhe im Viertelfinale. Yannick Hanfmann, Kassel-Sieger von 2016, musste sich vor Kurzem beim Turnier in Rom erst im Viertelfinale Topspieler Daniil Medwedew beugen.

4. Der erfahrene Oberschiedsrichter: Er gehört zu den bekanntesten Regelhütern im Tennissport. Sören Friemel war schon bei praktisch allen wichtigen Turnieren als Supervisor oder Schiedsrichter im Einsatz. 2020 stand er bei den US Open im Fokus, weil er Novak Djokovic disqualifizierte. Bei den Wilhelmshöhe Open ist Friemel nicht zum ersten Mal. 1998 und 2016 war er auch schon auf den Prinzenplätzen im Einsatz.

5. Das Rahmenprogramm: Natürlich steht der Sport beim Kasseler Traditionsturnier im Vordergrund. Aber auch rund um die Sandplätze bekommen die Besucher einiges geboten. Am Dienstag gibt es einen Ladies-Day mit freiem Eintritt für Frauen und einem Prosecco gratis. Freitag kommen die Kinder beim Kids-Day zu ihrem Recht. Vor dem Finale am Sonntag ist ein Frühschoppen geplant. Stärken können sich die Zuschauer auf Platz drei. (Björn Mahr)