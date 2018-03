Die einfachen Tore müssen her

Handball: Drittligist GSV Eintracht Baunatal erwartet am Samstag den Traditionsklub Leutershausen

+ Starker linker Arm: Niklas Plümacher muss mit dem GSV Eintracht Baunatal heute gegen die SG Leutershausen antreten. Foto: Schachtschneider

Baunatal. Mit der SG Leutershausen stellt sich am Samstag um 18 Uhr in der Baunataler Rundsporthalle eine der Traditionsmannschaften des deutschen Handballs im Punktspiel der 3. Liga Ost beim GSV Eintracht Baunatal in der heimischen Rundsporthalle vor.