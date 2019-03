Eintracht Baunatal will wieder Spaß haben

Handball-Drittligist Eintracht Baunatal wartet weiter auf den ersten Sieg. Am Samstag gegen Großsachsen soll es endlich klappen.

Vier Spiele im neuen Jahr – und noch kein Sieg: Logisch, dass sich die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal den Start in die Restrunde etwas anders vorgestellt haben. Von Krise wollen sie in Baunatal aber nichts hören. Noch nicht. „Dafür ist es zu früh. Außerdem sind die Teams in der Liga eng beieinander“, sagt Marvin Gabriel. Mit dem Kapitän der Eintracht haben wir vor dem heutigen Heimspiel gegen den TV Großsachsen (18 Uhr/Rundsporthalle) eine Bestandsaufnahme gemacht:

Die bisherigen Spiele: Gabriel ordnet die jüngsten Ergebnisse ein – zum Beispiel das Unentschieden gegen Leipzig zum Auftakt. Für die Sachsen, obwohl zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzter, war dies der einzige Punktverlust 2019. Beim 25:25 in Gelnhausen seien sie dicht dran gewesen am Sieg, sagt Gabriel. Auch die Auswärtspartie in Hanau habe sich als der erwartet harte Brocken herausgestellt. Nur die deutliche Pleite zuletzt gegen Oftersheim/Schwetzingen vor eigenem Publikum sei überraschend und vor allem enttäuschend gewesen.

Der erhöhte Druck: Vor dem Hintergrund der famosen Hinrunde „haben wir uns selbst in eine Favoritenrolle gedrängt“, sagt der 28 Jahre alte Spielmacher. Das tat der Eintracht nicht gut. In der ersten Saisonhälfte seien sie in die Spiele gegangen, ohne groß darüber nachzudenken. „Vielleicht wollten wir jetzt unseren zweiten Platz zur Winterpause unbedingt bestätigen.“ Die Folge: Erhöhter Druck, und dadurch gingen die Aktionen nicht mehr so leicht von der Hand. Gabriel sagt: „Am wichtigsten ist, dass der Spaß wieder zurückkommt.“ Ein Erfolg heute könnte da schon für etwas mehr Lockerheit sorgen.

Die fehlende Aggressivität:Die Verteidigung war bislang das Prunkstück. Im neuen Jahr „fehlt ein bisschen die Aggressivität“, sagt Gabriel. Und wer in der Abwehr keine Bälle erobert, kann keine Tempogegenstöße fahren – einfaches Handball-Einmaleins. Dabei zählen die erste und zweite Welle zu den Spezialitäten der Eintracht.

Die fehlende Selbstverständlichkeit: Zu allem Übel übertragen sich die Unsicherheiten in der Deckung auch auf die anderen Mannschaftsteile. „Die Räder greifen nicht mehr so gut ineinander, und wir machen zu viele technische Fehler“, sagt der Eintracht-Kapitän, der in diesem Zusammenhang von einer leichten Verkrampfung spricht. Die Selbstverständlichkeit ist den Baunatalern abhanden gekommen. Die Leichtigkeit. Jeder wolle im Angriff Verantwortung übernehmen, erklärt Gabriel, aber das arte dann manchmal in Aktionismus aus.

Die lockere Stimmung: Natürlich blasen die Eintracht-Handballer kein Trübsal. „Wir dürfen jetzt nicht alles schlechtreden“, mahnt Gabriel. Und es mache auch keinen Sinn, wie besessen dem ersten Sieg 2019 hinterherzujagen. „Wir können das nicht erzwingen.“ Auf jeden Fall herrsche im Team eine lockere Stimmung.

Der nächste Gegner: Großsachsen ist nicht gerade ein Lieblingsgegner der Eintracht. Die Baden-Württemberger verfügen über ein kampfstarkes und robustes Team und sind deshalb nicht gut auszurechnen. Die Tabellensituation scheint ja ohnehin nicht sehr aussagekräftig zu sein in dieser 3. Liga. Klar ist aber, was Gabriel sagt: „Wir haben noch nie gegen Großsachsen gewonnen.“ Nicht nur deshalb gilt für die Baunataler: jetzt erst recht.