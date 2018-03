Die Eintracht am Boden

Handball: Drittligist Baunatal unterliegt Groß-Bieberau/Modau klar 16:26

+ Bild mit Symbolcharakter: So wie hier Felix Rehberg am Boden liegt, ging es dem GSV Eintracht Baunatal nach der Niederlage gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau. Foto: Malmus

Baunatal. Nur die wenigen mitgereisten Fans aus dem südlichen Teil Hessens hauten nach Spielschluss noch auf die Pauke. Die heimischen Anhänger in der Baunataler Rundsporthalle mussten den Paukenschlag erst einmal verdauen. Mit 16:26 (9:15) unterlag der GSV Eintracht Baunatal in der 3. Liga Ost der MSG Groß-Bieberau/Modau. Ratlos und niedergeschlagen schlichen die Großenritter Handballer vom Feld. So hatte man sich das sicher nicht vorgestellt, das „war ein gebrauchter Abend“.