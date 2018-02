Eintracht geht in Hanau unter

Hanau. Es war ein bitterer Abend für die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal. Auswärts bei der HSG Hanau waren die VW-Städter früh geschlagen und mussten beim 23:34 (9:17) die höchste Niederlage der bisherigen Saison einstecken.

„Das war heute unser schlechtestes Saisonspiel“, sagte Eintracht-Trainer Mirko Jaissle nach der Partie. „Wir sind im ganzen Spiel unter unseren Möglichkeiten geblieben – im Angriff und in der Abwehr.“

Die Baunataler verloren in der Defensive fast jeden Zweikampf und nahmen diese im Angriff meist gar nicht erst an. Zudem konnten sie die zweite Welle der Hanauer – eine vor dem Spiel angesprochene Stärke der Gastgeber – nicht stoppen. „Wir haben die Hanauer regelrecht zum Torewerfen eingeladen“, sagt Jaissle. In der Offensive erzielten die Baunataler nur einen Treffer von den Außenpositionen – eigentlich eine der großen Stärke der Eintracht. Auch im Positionsangriff spielten die Gäste meist zu kompliziert. Die Hanauer bestraften das eiskalt. Ihre 6:4-Führung (12.) bauten die Hausherren schnell auf 11:4 (18.) aus. Zur Pause führte die HSG 17:9.

Die Baunataler haben in dieser Saison in den zweiten Halbzeiten schon viele erfolgreiche Aufholjagden hingelegt – diesmal aber nicht. Zwar stellten die VW-Städter auf eine 3:2:1-Deckung um und erkämpften sich auch einige Bälle, aber in der Offensive verloren sie diese immer wieder zu einfach. „So, wie wir aufgetreten sind, hatten wir heute keine Chance“, sagt der Trainer. Näher als auf sieben Tore kamen die Gäste in der zweiten Halbzeit nicht mehr heran. Am Ende stand die bittere 23:34-Niederlage.

„Wir sind alle ganz schön deprimiert, aber das wird uns nicht daran hindern, nächste Woche wieder anzugreifen“, sagte Jaissle kurz nach der Begegnung. Dann sind die Baunataler in Nieder-Roden zu Gast. (mko)