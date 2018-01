Mit Elan aus der Pause

Auf geht’s: Auch in Großsachsen wollen die Baunataler Christian Schade (links) und Felix Geßner einen Erfolg bejubeln. Foto: Fischer

Baunatal. Nach fünf Wochen Wettkampfpause geht es für Eintracht Baunatal am heutigen Samstag weiter. Ab 20 Uhr wartet auf die Drittliga-Handballer beim TV Germania Großsachsen allerdings eine unangenehme Aufgabe. Wir nennen fünf Gründe, warum das Team von Trainer Mirko Jaissle dennoch selbstbewusst nach Baden-Württemberg reisen kann.

1.Die Serie: Es ist eine starke Serie. Seit sechs Spielen sind die Baunataler ungeschlagen – die letzten vier Partien haben sie sogar gewonnen. Von diesen sechs Spielen punkteten die VW-Städter viermal auswärts. „Wir wollen die Serie unbedingt aufrechterhalten. Wir fahren mit einem guten Gefühl dorthin, aber nicht mit Übermut, denn Großsachsen hat eine ganz unangenehme Truppe“, sagt Trainer Jaissle.

2.Die Form: Die starke Form scheint die Eintracht über die Weihnachtspause konserviert zu haben. Das Testspiel vor einer Woche gegen den Drittligisten Hannover-Burgwedel gewann die Eintracht vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit. Im ersten Durchgang waren die Baunatal noch zu passiv in der Abwehr und lagen 12:18 zurück. In der zweiten Halbzeit agierte die Defensive aggressiver und die VW-Städter drehten die Partie zum 30:27.

3.Der Kader: Vorbei ist die Zeit, in der die Eintracht von Verletzungssorgen geplagt war, sogar der etatmäßige Rückraum ausfiel. „Glücklicherweise habe ich jetzt den ganzen Kader wieder zur Verfügung. Es kann sogar sein, dass Daniel Horn zurückkehrt und wir zum ersten Mal 14 Leute sind“, sagt Jaissle. Horn stieg nach seiner dreimonatigen Pause wieder ins Training ein. „Wir lassen allerdings Vorsicht walten“, weist Jaissle daraufhin, dass die Baunataler nicht unnötig ein zu frühes Comeback riskieren wollen.

4.Die Motivation: Mit dem TV Germania haben die Baunataler noch eine Rechnung offen. „Wir wissen noch, das Großsachsen uns den Einstieg in die Saison vermasselt hat“, spricht Jaissle die 28:30-Niederlage im ersten Saisonspiel an. Dabei führten die Baunataler zwischenzeitlich 15:11. „Anstatt mit fünf, sechs Toren zur Pause zu führen, stand es aber dann Unentschieden – 15:15. Wir müssen diesmal im Abschluss präziser sein und in der Abwehr kompakter stehen“, sagt Trainer Jaissle.

5.Der Tabellenstand: Auch auf dem Papier sieht es für die Baunataler gut aus. Die Eintracht reist als Siebter an, Großsachsen steht auf dem elften Rang. Aber dennoch warnt Jaissle: „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen. Sie haben zwei gute Shooter im Rückraum und ein gutes Kreisspiel. Wenn du da nicht aufpasst, bestrafen sie das.“

Von Manuel Kopp