Elgershäuser Ringer vor Neuaufbau

Schauenburg. Es ist nicht zum Besten bestellt um die einstige Ringerhochburg. Gerade stieg die Hessenligamannschaft des RSV Elgershausen ab. War die Halle früher bei den Heimkämpfen voll, so lockten die Sportler zuletzt kaum noch Publikum an. Wie geht es weiter mit den Nachfolgern des ehemaligen Bundesligisten?

„Sportlich war es klar, dass die Saison schwer würde. Dazu kam, dass viele unserer Leistungsträger mit langwierigen Verletzungen ausfielen“, sagt der seit 28 Jahren für den RSV tätige Bernd Neid. Auch in der Führungsetage lief nicht alles nach Wunsch. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Marco Greßler bemüht sich der 64-Jährige nun um den Neuaufbau, weitere Engagierte sollen hinzukommen. Neid selbst, der nach zwischenzeitlichem Rückzug wieder in die Bresche sprang, könnte wieder als Sportlicher Leiter und Trainer fungieren.

„Wir kämpfen dafür, dass es beim RSV weitergeht und gehen die Herausforderung zuversichtlich an“, sagt Neid. Allerdings sei es nicht leicht, den Nachwuchs für das Ringen zu begeistern. „Die Jungs wollen sich nicht mehr quälen. Als Trainer muss man die richtige Balance finden. Um sie nicht zu vergraulen, sie aber trotzdem zu fordern.“ Bei den Elgershäusern gehen immerhin zehn Jugendliche zwischen acht und 13 Jahren auf die Matte. Zudem kooperiert der Klub mit dem VfL Wolfhagen und einer Mixed Martial Arts Akademie in Kassel.

2500 Zuschauer wollten Mitte der 90er Jahre die Ringer des damaligen KSV Elgershausen im Aufstiegskampf zur Bundesliga in der Baunataler Rundsporthalle sehen. Zuhause in Elgershausen kamen häufig 500 bis 700 Anhänger. Inzwischen kehrte der 1999 gegründete Nachfolgeverein RSV nach einem Intermezzo in der Schauenburghalle in die Goldberghalle zurück. Fehlen nur noch die Zuschauer.

Auch deshalb wollen die Elgerhäuser nicht noch eine Saison ohne Punktgewinn erleben wie die beendete. „Ich bin sicher, wir können die Anhänger zurückgewinnen. Aber sie wollen nicht immer Niederlagen sehen. Nur wenn du gewinnst hast du die Leute auf deiner Seite“, sagt Neid.

Toni Simoneit teilt diese Ansicht. „Der Verein hat Potenzial. Und ob die Zuschauer kommen, ist erfolgsabhängig. Wenn wir gewinnen und aufsteigen, ist die Halle voll. Wenn wir verlieren, bleiben die Leute weg“, sagt der 24-Jährige, der seit 18 Jahren beim RSV aktiv ist.

Nur zu gern würde der Student weiterhin in Elgershausen seine sportliche Heimat haben. Ein Wechsel zu einem anderen Klub wäre für Simoneit aus verschiedenen Gründen kein Thema. Auch wenn er sich in der in der kommenden Landesligasaison unterfordert fühlen dürfte. Dafür bietet die niedrigere Klasse den jüngeren Kämpfern die Chance, sich weiter zu entwickeln. Und vielleicht gelingt ja der Wiederaufsteig.

Mit Leon Tasche und Thomas Janke dürften zwei der langzeitverletzten Stützen des RSV im Herbst wieder dabei sein. Dazu gibt es einen besonderen Anreiz, an frühere Erfolge anzuknüpfen: 2022 feiern die Elgershäuser Ringer ihr 100-jähriges Jubiläum.