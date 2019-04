Enttäuschung bei KSV-Mädchen nach Niederlage im Spitzenspiel

Der Traum von Meisterschaft und Aufstieg könnte ausgeträumt sein. 0:2 (0:1) unterlagen die B-Juniorinnen des KSV Hessen auf eigenem Platz der MSG Bad Vilbel und liegen als Zweiter der Fußball-Hessenliga nun um drei Punkte hinter den Gästen.

Dabei war der im Hinspiel 3:2 siegreiche KSV mit großen Erwartungen ins Spitzenspiel gegangen. In Abwesenheit von Manfred Lattermann bereitete ein Trainer-Quartett mit Serkan Icier, Lars Poznanski, Frank Schößler sowie für die Torhüterinnen Carlos Glockner die Spielerinnen noch bis unmittelbar vor dem Anpfiff in kurzen, individuellen Gesprächen vor.

Zudem hatte der KSV den kompletten Kader zur Verfügung, darunter auch die erst 13-jährige Auswahlspielerin Paulina Platner im Angriff.

Der KSV erwischte vor 120 Zuschauern einen guten Start und prüfte die gegnerische Torhüterin in den ersten Minuten zweimal. Nach zehn Minuten waren dann auch die Gäste im Spiel, die Partie verlief auf Augenhöhe. In der 33. Minute geriet der KSV in Rückstand. Einen strammen Schuss lenkte Torhüterin Leonie Pottek noch an den Pfosten, gegen den folgenden Abstauber war sie machtlos.

Nach dem Wechsel gaben die jungen Löwinnen alles. Der Ausgleich glückte trotz aufopferungsvollem Kampf nicht. Paulina Platner scheiterte mit dem Außenrist an Bad Vilbels Torhüterin (53.) sowie per Kopf nach einer Flanke von Jacqueline Baumgärtel (60.). Diese erlebte eine bewegte Partie. Mit Wadenproblemen blieb sie zur Pause draußen. Neben dem Spielfeld wurde sie von ihrer nicht eingesetzten Teamkollegin Alisa Klüppel, die eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert, intensiv behandelt. Nach einer Stunde kehrte Baumgärtel auf den Platz zurück, machte viel Wirbel, musste aber noch vor dem Abpfiff wieder passen (71.).

Auch die Gäste blieben in der Schlussphase gefährlich und prüften Leonie Pottek mehrmals, ehe sie kurz vor dem Abpfiff für die Entscheidung sorgten (79.). Bitter war das 0:2 auch deshalb, weil Bad Vilbel den KSV im direkten Vergleich überflügelte. Umso bedauerlicher daher, dass Johanna Schößlers Weitschuss in der Nachspielzeit nur an die Latte krachte.

Was aber fehlte dem KSV? „Das mögliche frühe Tor und ruhigeres Aufbauspiel“, sagte Lars Poznanski. Abschreiben mochte er den Titel nicht: „Wir arbeiten weiter dran. Es bleiben drei Spiele, Bad Vilbel hat schwere Aufgaben.“ An den Aufstiegsspielen zur Bundesliga teilnehmen würde der KSV im Fall des Falles.

KSV-Kapitänin Jette Schumacher sah es so: „Das ist eine Riesenenttäuschung. Wir hätten besser zusammenspielen müssen. Aber jeder hat sein Bestes gegeben und sogar noch etwas mehr.“

KSV Hessen: Pottek - Poznanski, Rain, Schumacher (60. Stockfisch), Jacob - Albers, Allmeroth - Baumgärtel (41. Musal), Schößler (56. Spieker), Platner - Meyer (23. Öner)