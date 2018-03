Erster Sieg des Jahres für 03

Verbandsliga: CSC steigert sich nach schwachem Beginn und bezwingt Lehnerz II

+ Komm in meine Arme: Torhüter Alexander Bartuli vom CSC 03 Kassel macht sich bereit, den Ball abzufangen. Sein Abwehrspieler Jan Iksal assistiert gegen den Lehnerzer Angreifer Christoph Sternstein. Foto: Fischer

kassel. Zuordnung hieß das Zauberwort. Und weil es seiner Mannschaft in der ersten halben Stunde des Verbandsliga-Fußballspiels zuhause gegen den TSV Lehnerz II daran fehlte, mahnte Lothar Alexi, Trainer des CSC 03 Kassel, die Zuordnung immer wieder an. Er rief und schrie, was die Stimme hergab. Und irgendwann erhörte ihn seine Elf und landete mit 3:1 (1:0) den ersten Sieg des Jahres.