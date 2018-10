Ex-Melsunger Handball-Trainer Roth startet mit Sydney bei Klub-WM in Katar

Am Dienstag beginnt die Klub-WM in Doha/Katar. Mit dabei ist auch der ehemalige Melsunger Handball-Trainer Michael Roth, der das Uni-Team aus Sydney betreut.

Als Spieler und Trainer hat Ex-Nationalspieler Michael Roth im Handball-Profigeschäft schon einiges erlebt. Die Erfahrungen, die der ehemalige Melsunger Bundesliga-Coach zurzeit mit der Universitätsmannschaft aus dem australischen Sydney macht, sind ganz speziell. Dazu gehört nicht nur, dass er erstmals bei der heute beginnenden Klub-Weltmeisterschaft in Doha/Katar am Start ist. Auch abseits der Hallen ist vieles neu für ihn.

„Beim Frühstück im Hotel habe ich nur gut gelaunte Spieler gesehen“, berichtet Roth. „Wenn du eine ganze Saison mit Spielern zusammen bist, dann ist der Umgang bei den Jungs nicht ganz so entspannt.“ Da das Team aus Sydney aber praktisch nur für den Super Globe des Weltverbandes IHF zusammengestellt wurde und sich die meisten Spieler erst in Katar richtig kennengelernt haben, hat das Zusammensein einen ganz besonderen Charme.

Was nicht bedeutet, dass die sportlichen Ziele nicht mit dem nötigen Ernst verfolgt werden. „Ich will die Mannschaft so einstellen und vorbereiten, dass sie zumindest ein Spiel gewinnt“, sagt Roth. Los geht es heute um 19 Uhr (18 Uhr MESZ) in der 5500 Zuschauer fassenden Duhail Sports Hall – Spielstätte bei der WM 2015. Sollte Sydney die Begegnung gegen das gastgebende Team von Al-Sadd gewinnen, wäre der Ozeanienmeister schon mal unter den besten Vier. Allerdings ist bei den Kataris damit zu rechnen, dass sie sich für diesen Wettbewerb ebenfalls prominente Verstärkung an Land ziehen.

Sieger erhält 450.000 Euro

Zumal die bestplatzierten Klubs viel Preisgeld erhalten. Der Sieger erhält allein umgerechnet etwa 450.000 Euro. Zweimal waren schon die Füchse Berlin Titelträger. Auch diesmal ist der Bundesligist dabei – die Hauptstädter bekamen aufgrund der Erfolge nun eine Wild Card von der Internationalen Handball-Föderation (IHF). Neben Berlin werden auch Cupverteidiger FC Barcelona und der französische Champions-League-Sieger Montpellier hoch gehandelt. Nicht zu unterschätzen sind die Mannschaften aus Hammamet/Tunesien und Taubate/Brasilien.

„Für die europäischen Teams ist die Klub-WM eine Pflichtveranstaltung mit der Aussicht auf ein großes Preisgeld. Meine Jungs haben einfach Lust auf dieses Turnier“, erklärt Roth, der mit dem ehemaligen Hüttenberger Torwart Matthias Ritschel sowie dem Franzosen Remy Deniault zwei Ex-Profis aufbieten kann.

In Doha steigt das Thermometer tagsüber auf 40 Grad

Seit der Ankunft am Wochenende absolvierte der Coach schon immerhin ein paar Übungseinheiten mit seiner Mannschaft. Die Halle ist voll klimatisiert. Anders wäre es auch nicht auszuhalten. In Doha klettert das Thermometer tagsüber aktuell auf mehr als 40 Grad. Moralische Unterstützung erhält der erfahrene Handball-Lehrer in dieser Woche von Jens Rose, dem Vorstand des Fußball-Hessenligisten KSV Hessen. Der Kasseler Gleisbauer Rose, mit Roth eng befreundet, tritt bei Sydneys Uni-Team auch als Sponsor auf.