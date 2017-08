Favorit gewinnt Derby

C-Junioren-Verbandsliga: VfL Kassel besiegt tapfer kämpfende JFV Söhre 2:0

+ Mit großem Einsatz: Im Nachbarschaftsduell verteidigt der Kasseler Philipp Becker (links) den Ball gegen Arian Nessianpour vom JFV Söhre. Foto: Malmus

Wellerode. In der Fußball-Verbandsliga der C-Junioren wimmelt es in dieser Saison nur so vor Derbys. Bei vier heimischen Teams stehen zwölf Nachbarschaftsduelle an. Wir haben ein nordhessisches Duell näher unter die Lupe genommen, bei dem der VfL Kassel mit dem 2:0 (2:0)-Sieg beim JFV Söhre in Wellerode seiner Favoritenrolle gerecht wurde.