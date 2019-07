06:30 trifft Yogasommer: Feinschliff und Ruhe mit Eierlikör beim Spezial in Baunatal

06:30 trifft Yogasommer: Zum Spezial im Baunataler Geno-Hotel kommen 100 Teilnehmer. Und es gibt etwas, das wie Eierlikör aussieht.

Katharina Hellmerichs ist Fan der HNA-Aktionen. Eine Teilnehmerin der ersten Stunde. Und sie sagt: „Dadurch entdecke ich Orte in unserer Region noch mal neu.“ So geht es der 66 Jahre alten Kasselerin auch am Sonntag beim Spezial im Geno-Hotel in Baunatal. Denn wer hätte ahnen können, dass sich im inneren Teil des Gebäudekomplexes ein wunderbarer Garten befindet? „Fast wie ein Park“, wie es Hellmerichs ausdrückt.

Und wie geschaffen für eine Einheit, die sich aus der 06:30-Frühsportaktion und dem HNA-Yogasommer zusammensetzt. Corinna Rolle-Semper vom Geno-Hotel trägt ihren Teil dazu bei, dass sich die 100 Teilnehmer gleich wohlfühlen und gute Laune bekommen. In kleinen Fläschchen stehen Smoothies für die Frühsportler bereit, und weil die Farbe extrem an Eierlikör erinnert, ist ein Running Gag geboren.

Den greift 06:30-Trainer Christoph Klein vom KSV Baunatal direkt auf. „Jetzt nimmt jeder noch ein Schlückchen Eierlikör, und dann geht’s ans Feintuning für den Sommer.“ Also an den Feinschliff für die Bikini- und Badehosenfigur. Viel Bauch, viel Po. Alles verpackt in intensives Tabatatraining.

In 30 Minuten bringt Klein die Teilnehmer auf Betriebstemperatur. Wobei: Bereits nach der ersten Übung, der Kniebeuge, läuft der Schweiß, und die Beine zittern leicht. Katharina Hellmerichs findet es herrlich: „So kommt mein Körper richtig in Schwung.“ Sie mag die Spezials vor allem deshalb, weil die erst um 9.30 und nicht schon 6.30 Uhr beginnen. Am Vorabend hat sie sich extra vorzeitig von einer Party verabschiedet, um für ihren Sport fit zu sein.

Von Müdigkeit ist auch bei allen anderen nichts zu spüren. Obwohl Hellmerichs zwischendurch bemerkt, dass sie Yoga heute am liebsten im Liegen machen würde. So weit ist es aber noch nicht. Klein kennt keine Gnade. Angekommen bei den Hampelmännern, sagt er: „Drei Runden haben wir noch – genug Zeit für weitere Schweinereien.“ Die nächste Pause wird einfach mal ignoriert.

Dann ist es geschafft. Durchatmen. Lockern. Yogamatte ausrollen. Tina Koumantsioti übernimmt. Nicht nur für eine halbe, sondern für eine volle Stunde. Die Yogalehrerin vom KSV Baunatal legt wert auf Entspannung. Atmen. Lächeln. Und sie versieht die Asanas mit blumigen Anweisungen. Egal ob beim Hund, bei der Katze, der Kuh oder beim Vierfüßlerstand. „Atme ein. Zieh dich auseinander. Lass dich nicht hängen. Tackere deine Zehen an der Matte fest.“ Herrlich.

Spätestens bei den Hüft-Squats, einer tiefen Kniebeuge, wissen alle Yogis, dass Koumantsioti auch anders kann. „Einige können das stundenlang. Andere kriegen die Krise“, sagt sie. Aber schnell folgt wieder Ruhe und Stille. Oder wie es Koumantsioti formuliert: „Lass es zu, dass du weicher wirst.“ Kein Problem.

Auch nicht für Katharina Hellmerichs. „Andersthalb Stunden sind optimal. So kommt man tiefer ins Yoga hinein.“ Überhaupt sei die Mischung aus intensivem Training und Yoga-Übungen eine klasse Kombination. Wie gesagt, die Frau aus dem Kasseler Stadtteil Niederzwehren ist ein Fan. Für sie hat sich dank des Yogasommers das Leben in der Stadt verändert. „Man spürt, wie die Leute mit einer anderen Haltung auseinandergehen.“ Und das ganz ohne Eierlikör.