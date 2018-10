Fortuna ist ihm nicht immer treu

Nieste. Er hatte viele Erfolge im Beruf sowie als Sportler, und er war ein erfüllter Familienvater. Flüchtige Betrachter hatten den Eindruck, als würde es das Leben besonders gut mit ihm meinen. Doch es hielt große Herausforderungen bereit, die er nicht alle bewältigen konnte. Horst Kilian wird heute 70 Jahre alt. DER SPORTLER

24. April 1976: Der KSV Baunatal gewinnt das Oberliga-Derby im Auestadion gegen den KSV Hessen mit 5:0 und sichert sich damit praktisch den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.

Die Baunataler können fast in Bestbesetzung antreten, denn es fehlt nur Horst Kilian. Der Mittelfeldspieler hatte einen Stammplatz und war beim Baunataler 1:0-Hinspielsieg der Schütze des Goldenen Tores. Dass er nun beim Rückspiel im Auestadion wegen einer Verletzung fehlt, ist symptomatisch, denn mit der Glücksgöttin Fortuna ist Kilian nur selten im Bunde.

Einen Vertrag für die 2. Bundesliga bekommt er dennoch, und die Baunataler Fans freuen sich schon auf die Vorstellungen ihrer starken Mittelfeldreihe in der Besetzung Bernd Lichte, Siggi Bronnert und Horst Kilian. Aber Kilians Knie wird in der Saison 1976/1977 nicht mehr gesund, der damals 28-Jährige aus Heiligenrode spielt in der 2. Bundesliga nur 27 Minuten, bittet den KSV Baunatal um die Auflösung des Vertrages und macht erst mal eine Fußballpause, ehe er später für den TSV Besse und den CSC 03 noch mal aktiv wird.

DER FAMILIENVATER

Sehnlichst hatten sich Ursula und Horst Kilian ein Kind gewünscht, doch als Katharina geboren wurde, war die Freude nicht ungetrübt, denn das Baby litt an Mukoviszidose. Vor fünf Jahren ist Katharina Kilian gestorben. Sie wurde 32 Jahre alt. Der Verlust seiner Tochter ist bis heute präsent, aber dennoch kann Horst Kilian dem Leben wieder freundliche Seiten abgewinnen. Sein großes Glück sind seine beiden Töchter und vier Enkelkinder. DER LEHRER

Auch mit 70 ist Horst Kilian noch an der Grundschule tätig, deren stellvertretender Leiter er 31 Jahre lang war. An der Regenbogenschule in Lohfelden leitet der frühere Zweitligaspieler, der seit 36 Jahren in Nieste lebt, eine Fußball-AG.

