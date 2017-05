1:1 bei RW Frankfurt: FSC Lohfelden schafft den Klassenerhalt

Frankfurt. Der FSC Lohfelden hat es geschafft. Nach dem 1:1 bei Rot-Weiß Frankfurt hat der Fußball-Hessenligist den Klassenerhalt sicher.

Der FSC verpasste beim Tabellenzweiten in Frankfurt den Sieg nur denkbar knapp. Nach der 1:0-Führung durch Serdar Bayrak in der zweiten Minute lagen die Gäste lange Zeit in Front. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Frankfurter Varol Akgöz der Treffer zum 1:1-Endstand. Da aber der FC Ederbergland zuhause gegen Bayern Alzenau mit 1:3 unterlag, ist der Lohfeldener Klassenerhalt perfekt. (mko)