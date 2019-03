Lohfelden feiert wichtigen Sieg gegen Ederbergland

Nordhessenderby, Kellerduell und ein intensives Spiel auf Kunstrasen: Im Kampf gegen den Abstieg gelang dem FSC Lohfelden in der Fußball-Hessenliga ein wichtiger 1:0 (1:0)-Sieg über den FC Ederbergland.

Mit diesem Erfolg sprang der FSC auf den elften Rang. Während der gesamten ersten Hälfte hatte Lohfelden mehr vom Spiel. Erst nach einer halben Stunde meldeten sich die Gäste vorsichtig im gegnerischen Strafraum an. Zu diesem Zeitpunkt lag allerdings die Heimelf schon 1:0 vorn. Nach kluger Vorarbeit von Okan Gül brauchte der zum Stürmer umfunktionierte Mounir Boukoutta nur noch einzuschieben (19.). Weitere Möglichkeiten - unter anderem durch Tjarde Bandowski, Daniel Beyer und Nasuf Zukorlic - ließ der FSC vor 150 Zuschauern ungenutzt. So war bis zur Pause noch keine Vorentscheidung gefallen.

Im zweiten Abschnitt wurden die Ederbergländer etwas bissiger. Allerdings: Wirklich gefährlich waren ihre Aktionen fast nie. Andererseits ließ die Lohfeldener Hintermannschaft auch nicht viel zu. In der 85. Minute hatten die Platzherren die große Chance, alles klar zu machen. Nach Foul von Pavel Ricka an Zukorlic gab es Elfmeter für den FSC, doch Beyer schoss neben den Kasten. Lohfeldens Coch Alfons Noja war am Ende erleichtert: „Heute zählen nur die drei Punkte.“ Es war nach der Winterpause im dritten Heimspiel der dritte Sieg. Die Chancen der Gäste auf den Verbleib in Hessens höchster Amateurklasse sind mit der Derbyniederlage erheblich gesunken.

Das Spiel in Zahlen

Lohfelden: Zunker - Beyer, Schneider, Zukorlic, Keßebohm - Zukorlic, Berninger-Bosshammer, Gül, Meuser (71. Salkovic) - Boukhoutta (82. M. Bandowski), T. Bandowski (71. Szczygiel).

Ederbergland: Hartmann - Klaus, Mohr, Ricka, Dreher - Miß, Preuß (79. Völker), Möllmann (40. Erdem) - Wissemann, Hidic - Gora (64. Todt).

SR: Rau (Wöllstadt) - Z: 150.

Tor: 1:0 Boukhoutta (19.).

Gelb-Rote Karte: Ricka (84., Ederbergland, Ballwegschlagen).