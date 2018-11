Bitterer Freistoß - Lohfelden verliert 0:1

Waldgirmes. Erneut eine bittere Niederlage musste der FSC Lohfelden beim SC Waldgirmes hinnehmen. In der Nachspielzeit kassierte der Fußball-Hessenligist den Gegentreffer zur 0:1 (0:0)-Niederlage.

Bei der 1:2-Heimniederlage vor Wochenfrist gegen die SG Barockstadt war es ein verschossener Strafstoß in der letzten Minute, der dem FSC den Ausgleich kostete. In Waldgirmes war es die letzte Aktion einer ausgeglichenen Partie, mit der Tolga Duran per sehenswertem Freistoßtor zum 1:0 für den SCW traf (90.+4). „Es ist so bitter, dass wir uns nicht für den guten Auftritt belohnt haben. Wir müssen jetzt vor dem wichtigen Spiel gegen Griesheim wieder die Köpfe nach oben bekommen, denn auf die Leistung an sich kann man aufbauen“, sagte FSC-Trainer Alfons Noja.

Wie bei den Siegen in Baunatal, Ginsheim und Hadamar traten die Gäste spielfreudig und konzentriert auf. Sie gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe und zeigten eine hohe Laufbereitschaft. Allein die Pässe in die Spitze blieben zu ungenau. Maurice Fiolka (59.) und Janik Szczygiel (80.) hätten den FSC mit ihren kernigen Versuchen dennoch in Führung bringen können. 87 Minuten lang war es ein guter und couragierter Auftritt der Lohfeldener, der ihnen einen verdienten Zähler bringen würde. Dann war es mit der Ruhe und Souveränität vorbei. Nach einem nicht gegebenen Treffer der Waldgirmeser in jener 87. Minute bekam die Partie auch durch Maurice Fiolkas „Ampelkarte“ wegen wiederholten Foulspiels eine neue Wendung. Nach Durans Freistoßtor pfiff der Schiri ab.

Von Rainer Maaß