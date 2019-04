Lohfeldens Keßebohm: Wir standen wie eine Wand

Nüchtern betrachtet war Mounir Boukhoutta der Mann des Spiels. Der vom Verteidiger zum Stürmer umfunktionierte Hüne erzielte für den Fußball-Hessenligisten FSC Lohfelden das goldene Tor beim wichtigen 1:0 (1:0)-Sieg über den nordhessischen Rivalen FC Ederbergland.

Mit diesem Treffer war Boukhoutta in jedem Heimspiel des FSC im Kalenderjahr je einmal erfolgreich. „Mounir hängt sich voll rein“, lobte Lohfeldens Kapitän Roy Keßebohm seinen Mitstreiter.

Doch das größte Lob gebührte nach dem wichtigen Erfolg der Hintermannschaft, die auf dem Kunstrasenplatz im Nordhessenstadion über die gesamten 90 Minuten wenig zuließ. „Es war ein dreckiger Arbeitssieg“, befand FSC-Trainer Alfons Noja. Dabei hätte seine Elf schon bis zur Pause alles klarmachen können. Neben dem Tor von Boukhoutta, der nach starker Vorarbeit von Okan Gül nur noch das Leder über die Linie drücken musste (19.), hatte der Favorit noch einige Möglichkeiten auf dem Fuß.

In der neunten Minute scheiterte bereits Tjarde Bandowski auf Zuspiel von Moritz Meuser an Gäste-Torwart Philipp Hartmann. Kurz nach dem 1:0 verpasste Boukhoutta nach Flanke von Daniel Beyer das mögliche 2:0 (26.), und Bandowskis Kopfball klatschte an den Querbalken (28.). Dazu noch ein Seitfallzieher Beyers (35.) und ein zu hoch angesetzter Schuss von Nasuf Zukorlic (43.) – eine 3:0-Führung der Heimmannschaft wäre nach 45 Minuten nicht unverdient gewesen.

Weil die Platzherren nach dem Wechsel zu wenig aus den vielen Eckstößen machten, fiel keine Vorentscheidung. Der Gast fand mit mehr Aggressivität etwas besser ins Spiel, ohne sich jedoch zwingende Chancen erarbeiten zu können. „Wir haben wie eine Wand gestanden“, stellte Keßebohm zufrieden fest. Die Innenverteidiger Maurice Fiolka und Dominik Schneider hatten ihre Widersacher bestens im Griff, und Keßebohm selbst entschied auf der Außenbahn gefühlt jeden Zweikampf für sich. „Er ist ein Vorbild für das gesamte Team“, bemerkte Noja erfreut.

In der Schlussphase hatte Ederbergland durch Ernes Hidic (76.) und Manuel Todt (79.) seine ersten Torannäherungen, näher an einem Treffer war aber dennoch der FSC. Doch Beyer setzte einen Strafstoß links neben den Kasten (85.). Zuvor war Nasuf Zukorlic von Pavel Ricka, der wegen anschließenden Ballwegschlagens die Gelb-Rote Karte sah, gefoult worden. In der letzten Minute spielten Gül und Zukorlic einen Konter nicht gut zu Ende. Kurz darauf wurde dennoch gejubelt: über den Sieg und dem Sprung aus der Abstiegszone.