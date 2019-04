FSK Vollmarshausen empfängt den KSV Hessen:„Eine schöne Abwechslung“

Kassel – Für die FSK Vollmarshausen steht am Donnerstag einer der Saisonhöhepunkte an. Der Fußball-Gruppenligist empfängt ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Erlenstraße den Hessenligisten KSV Hessen Kassel im Kreispokal. Tobias Dawin spielt bereits die 14. Saison im Herrenbereich für die Vollmarshäuser – und ist damit der dienstälteste Spieler. Wir haben mit dem 31-jährigen Kapitän vor dem Viertelfinale gesprochen.

Herr Dawin, was überwiegt vor der Partie, die Vorfreude oder der Respekt vor der Aufgabe?

Die Vorfreude ist bei uns schon da. Aber ehrlich gesagt, liegt bei uns die Priorität auf der Gruppenliga, in der wir im Abstiegskampf stecken. Dennoch ist das Pokalspiel eine schöne Abwechslung – vor hoffentlich vielen Zuschauern.

Was macht den Reiz am Spiel gegen den KSV Hessen aus?

Es ist toll, dass wir uns mit einer starken Mannschaft messen können. Wir haben ein junges Team, da ist es etwas Besonderes vor einer großen Kulisse zu spielen. Und es gibt noch ein kleines Highlight: Mit Michael Voss kommt ein Spieler des KSV aus Vollmarshausen. Es macht Spaß gegen ihn zu spielen.

Ihr Team ist der Außenseiter. Mit welchem Ziel gehen Sie in die Partie gegen den haushohen Favoriten?

Wir wollen solange wie möglich dagegen- und das Ergebnis im Rahmen halten. Wir wollen uns ein paar Chancen herausspielen – und vielleicht ein Tor schießen. Die Chance etwas zu reißen, ist sehr gering, aber wir werden Gas geben.

Bereits vor sieben Jahren gab es dieses Duell im Kreispokal in Vollmarshausen. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Ich bin tatsächlich der einzige Spieler in unserer Mannschaft, der damals schon dabei war. Aber von der Partie weiß ich nicht mehr so viel. Allerdings erinnere ich mich noch an die Kulisse. Das waren um die 1300 Zuschauer. Es war ein schönes Erlebnis. Wir haben uns damals auch gut verkauft.

Welchen Stellenwert hat der Kreispokal für Sie?

Der Kreispokal hat eigentlich keinen hohen Stellenwert. Das ist bei einem Spiel gegen den KSV Hessen – vielleicht noch gegen den KSV Baunatal – anders, weil dort viele Zuschauer kommen. Das ist auch gut für den Verein, weil durch die Zuschauereinnahmen Geld in die Kasse kommt. Die sonstigen Partien im Kreispokal sind eher Vorbereitungsspiele. Der Anreiz ist bei den Vereinen nicht so groß, da ist der Liga-Alltag schon wichtiger.

Wie schätzen Sie die Form Ihres Teams ein?

Eher durchwachsen. Wir sind gut aus der Winterpause gestartet. Aber es fehlt derzeit so ein bisschen der letzte Wille bei uns. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider, schließlich besteht für uns Abstiegsgefahr. In den nächsten Spielen gegen den VfL Kassel und Calden müssen wir punkten, um uns Luft zu verschaffen.

Bei der FSK gab es in der Saison den Trainerwechsel von Urgestein Bernd Sturm zum jungen Coach Sead Hadzic. Was hat sich verändert?

Sead war ja erst Spieler und dann Co-Trainer bei uns. Er hat daher vorher schon mal Trainingseinheiten geleitet. Es war keine riesige Umstellung, da wir ihn und er uns kennt. Das lief alles reibungslos ab.