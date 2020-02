Für die Leichtathleten geht es um die Hallenkreistitel

Titelkämpfe in Baunatal

+ © Lothar Schattner Starke Sprinterin: Laury Carilus. © Lothar Schattner

In der Baunataler Langenberghalle dreht sich am Wochenende alles um die Leichtathletik. Bei der Kreishallenmeisterschaft werden am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr zahlreiche Titel und Medaillen vergeben. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.